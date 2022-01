Scelte d’angolo: le migliori scommesse sull’Atalanta che ospita l’Inter, il Chelsea va al Manchester City e altro ancora

La pausa invernale di Corner Picks è finita! È passato quasi un mese dall’ultima colonna, ma mentre i plettri hanno smesso di arrivare, il calcio ha continuato. Ci sono stati rinvii, tornei di coppa, trasferimenti, per non parlare della Coppa d’Africa, tutto ciò rende un po’ più difficile l’handicap delle partite di campionato, ma è una sfida che siamo disposti ad affrontare.

Uno dei problemi più grandi che ho avuto è stato con la Coppa d’Africa. Con alcune squadre che mancano di giocatori chiave – il Liverpool che perde sia Mo Salah che Sadio Mane, per esempio – è molto più difficile capire come staranno senza di loro. Ahimè, proveremo comunque. Per fortuna questa settimana ci sono un miliardo di partite tra cui scegliere, quindi trovarne tre su cui vale la pena scommettere non è stato troppo complicato. Speriamo che non lo sia nemmeno farlo bene. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Manchester City contro Chelsea

Data: sabato 15 gennaio | Volta: 7:30 | tv: Nessuno | Trasmissione in diretta: Pavone

A tutti gli effetti la corsa al titolo di Premier League è finita. Il Manchester City entra nel fine settimana con 10 punti di vantaggio sul Chelsea e 11 punti sul Liverpool (anche se il Liverpool ha una partita in mano). Sabato mattina dà al City la possibilità di spingere la posta più a fondo nel cuore del Chelsea, e mi aspetto pienamente che sia quello che accadrà.

I due fattori trainanti dietro questa aspettativa sono come si è comportato il Chelsea contro altri club d’élite e come si è comportato lontano dallo Stamford Bridge. Per quanto riguarda la prima parte, il Chelsea ha giocato sei partite in questa stagione contro Manchester City, Liverpool, Manchester United e Juventus (mi rendo conto che sto allungando la definizione di élite con United e Juve). Hanno vinto solo una volta, 4-0 contro la Juventus a Londra. Ha perso contro la Juventus a Torino e ha ottenuto tre pareggi con Liverpool e United. Hanno perso contro il Man City 1-0, ma i gol previsti (xG) in quella partita raccontano una storia molto diversa, dato che il Chelsea è stato “superato” 1,7-0,3. E mentre in tema di xG, il Chelsea ha una media di 2,01 xG per partita in casa in Premier League in questa stagione rispetto a solo 1,65 in trasferta. Thomas Tuchel gioca uno stile molto più difensivo fuori casa, dove sarà il Chelsea questo fine settimana. Cercare di assorbire la pressione contro il Manchester City in genere non funziona bene per nessuno. Scelta: Manchester City (-145)

Sassuolo-Hellas Verona

Data: domenica 16 gennaio | Volta: 6:30 | tv: Nessuno | Trasmissione in diretta: Fondamentale+

Ecco una rivelazione scioccante per te: alcune squadre giocano molto meglio in casa che in trasferta. Pazzo, vero? Bene, questa è una di quelle volte in cui è il caso di entrambe le squadre coinvolte in una partita, quindi proviamo ad approfittarne, vero? Finora in campionato il Sassuolo ha concesso una media di 1,04 xG a partita in casa in questa stagione rispetto a 1,88 in trasferta. La cosa pazzesca è che, nonostante la grande differenza di quei numeri, il Sassuolo ha ottenuto risultati complessivi migliori in trasferta grazie a quella che può essere definita solo “fortuna stupida”.

Questo fine settimana scommettiamo sulla fortuna di pareggiare. Il Sassuolo è in casa contro un Verona che non è altrettanto potente in attacco in trasferta. Il Verona ha una media di solo 1,28 xG a partita in trasferta rispetto a 1,4 in casa e ha ottenuto solo due vittorie in trasferta in Serie A in questa stagione. L’avvertenza è che le vittorie sono arrivate contro Venezia (17° posto) e Spezia (16°). Ottenere Sassuolo a quote più alte in questo punto è un ottimo rapporto qualità-prezzo. La scelta: Sassuolo (+123)

Atalanta-Inter

Data: domenica 16 gennaio | Volta: 14:45 | tv: Nessuno | Trasmissione in diretta: Fondamentale+

Questi sono due degli attacchi più potenti della Serie A. L’Inter sembra pronta a vincere il suo secondo scudetto consecutivo e guidare il campionato con 42,8 xG in stagione. L’Atalanta è terza con 35,5 xG, ma ha giocato una partita in meno del Milan (35,8), quindi a partita è seconda. Quindi scommettiamo solo su due squadre che segnano molti gol e creano molte occasioni per continuare a farlo. Non fa male che, sebbene nessuno dei due sia cattivo sulla difensiva, non sia nemmeno d’élite. L’Inter è andata in fuga dove ha segnato sette reti inviolate in otto partite, ma il contesto è fondamentale. L’unica partita a cui hanno concesso gol è stata una sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid. Le sette interruzioni sono state contro squadre di serie A di serie A, ad eccezione della vittoria per 3-0 sulla Roma. Hanno concesso almeno un gol nelle ultime due gare contro Lazio e Juventus.

Quanto all’Atalanta, nessuno li guarda per vedere la difesa. La media delle partite dell’Atalanta in questa stagione, in tutte le competizioni, ha visto segnare 3,41 gol. L’Atalanta cerca costantemente di segnare e, di conseguenza, si lascia vulnerabile in difesa. Il più delle volte funziona a loro vantaggio, ma porta anche a pessime prestazioni difensive, in particolare contro squadre forti come l’Inter. Scelta: oltre 2,5 (-155)

Il discorso del fine settimana

Il parlay di questo fine settimana è solo a tre gambe, ma è così paga +142.

Lazio (-225)

PSG (-450)

Roma (-270)