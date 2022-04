Scelte d’angolo della Champions League: migliori scommesse, scelte, quote per Man City vs. Real Madrid, Liverpool vs. Villarreal

Non dai tempi del XVI secolo della regina Elisabetta I, di Sir Francis Drake e dell’Armata spagnola c’era così tanto in gioco tra Inghilterra e Spagna. La Champions League scende a quattro squadre, due della Premier League e due della Liga. Manchester City, Liverpool, Real Madrid e Villarreal combatteranno per il controllo dei mari e vedranno chi riuscirà a circumnavigare con successo la Champions League.

Ho già strappato fino all’ultima goccia da quel riferimento storico? Probabilmente no, ma è meglio che vada avanti con il resto di questa colonna. Le semifinali di Champions League iniziano questa settimana, e mentre Manchester City e Liverpool sono i favoriti per andare avanti e regalarci una finale tutta inglese, il Real Madrid è già stato cancellato alcune volte in questo torneo, ed è ancora qui. Poi c’è Villarreal nel ruolo di Cenerentola.

Cosa accadrà all’andata? Non posso garantire nulla, ma ho una buona idea di cosa aspettarmi. Ovviamente, visto come mi sono comportato con le mie scelte in Champions League in questa stagione, forse non è una buona cosa. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Manchester City-Real Madrid

Data: martedì 26 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: CBS/Paramount+

Come l’ultimo turno contro il Chelsea, voglio prendere il sopravvento, ma temo quello che ha fatto Carlo Ancelloti negli ottavi contro il PSG. Ha mandato il Real Madrid là fuori e li ha fatti giocare come la squadra di Burnley di Sean Dyche. Il Real ha giocato su un muro basso quasi impenetrabile con Karim Benzema bloccato da solo a centrocampo. È stato un piano che probabilmente ha fatto piangere di gioia Diego Simeone dell’Atlético Madrid. Quel giorno non ha funzionato per il Real Madrid, ma anche se non hanno vinto la battaglia, hanno vinto la guerra e, grazie a Karim Benzema, l’hanno vinta anche contro il Chelsea.

Sospetto che vedremo di nuovo quel blocco basso martedì. Ha senso contro una squadra come il Manchester City, che vuole dominare il possesso palla, ma mentre il Real Madrid ha tenuto il PSG a un solo gol nel finale l’ultima volta, il PSG ha ottenuto un conteggio previsto (xG) di 2,6 quella notte. Il Man City è una macchina d’attacco più efficiente di una squadra del PSG che fa più affidamento sulla genialità individuale che su una mente alveare. In altre parole, un approccio pragmatico contro il City potrebbe non funzionare come spera Ancelloti, quindi scommetto che il City trovi il fondo della rete almeno due volte. Scelta: Manchester City oltre 1,5 gol (-185)

Liverpool-Villarreal

Data: mercoledì 27 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: CBS/Paramount+

Il Villarreal è una grande storia e un eccellente esempio di ciò che un club può realizzare quando l’intera organizzazione è in linea e segue una visione. Il fatto che siano arrivati ​​così lontano è incredibile. Il problema del Villarreal è che il Liverpool è un club molto dello stesso stampo, ma con più soldi e giocatori molto migliori. Quindi è molto probabile che vedremo questa corsa di Cenerentola finire nella prossima settimana, e probabilmente in modo schiacciante.

Se guardiamo alle prestazioni difensive del Villarreal di recente, non c’è motivo di sperare che possano fermare il Liverpool. La vittoria per 2-0 sul Valencia la scorsa settimana è stata la prima volta che hanno tenuto un avversario sotto 1.0 xG in sette partite, e lo hanno fatto solo una volta in 10 partite di Champions League (l’1-1 con la Juventus negli ottavi di finale ). Forse il Villarreal può tirare fuori lo stesso tipo di voodoo che ha fatto contro il Bayern Monaco, ma ne dubito. La buona notizia è che il Villarreal è abbastanza forte in attacco che credo che possa ottenere almeno un gol il più delle volte. Dopotutto, il Liverpool ha concesso quattro gol in due partite contro il Benfica e ha concesso almeno un gol in sette delle 10 partite di Champions League di questa stagione. Scegli: Entrambe le squadre segnano (+105)

Parlay di Europa League

Data: giovedì 28 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+

Non scommetto spesso sull’Europa League perché può essere un generatore di numeri casuali di risultati. Non puoi mai essere sicuro di quali squadre della competizione si preoccupano davvero di essere presenti e stanno cercando di vincerla. Tuttavia, una volta raggiunta la semifinale, puoi essere ragionevolmente certo che le quattro squadre rimaste vogliono vincere. Sfortunatamente, non vedo molto valore nelle partite di questa settimana da sole. Vedo il valore su un parlay dei probabili vincitori.

È abbastanza semplice. I Rangers che sono arrivati ​​così lontano nella competizione sono un merito per loro, ma non sono nella stessa lega del Lipsia e non riesco a immaginare che andranno in Germania e otterranno un risultato. Poi c’è il West Ham, che non può raggiungere i posti in Champions League in Inghilterra, quindi la loro unica strada per la Champions League è vincere l’Europa League (e guarda come ha funzionato quel percorso per il Villarreal!). Stanno affrontando una squadra di Francoforte che si trova al nono posto in Germania con un differenziale reti di -2. Anche se hanno giocato bene in Europa League, non è probabile che rappresentino una grande minaccia per gli Hammers a Londra. Scelta: West Ham e RB Lipsia vinceranno (+156)