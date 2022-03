Scelte d’angolo della Champions League: migliori scommesse, quote per Manchester United-Atletico Madrid, Ajax-Benfica

Durante il 90° minuto della straordinaria vittoria in rimonta per 3-1 del Real Madrid sul Paris Saint-Germain la scorsa settimana, Lionel Messi ha piazzato la palla non lontano dall’area di rigore al centro del campo per un calcio di punizione. Era lo stesso tipo di calcio che abbiamo visto segnare Messi innumerevoli volte, e con il PSG che ha bisogno di un gol per pareggiare la partita in totale e forzare i tempi supplementari, non potevi fare a meno di chiederti se questo sarebbe l’ultimo esempio di Messi Magia.

Nel frattempo, a 10 metri di distanza, Karim Benzema del Real Madrid si è schierato insieme ai suoi compagni di squadra per formare il muro. Benzema aveva segnato tutti e tre i gol del Real Madrid in 17 minuti in una delle prestazioni più eroiche della memoria recente. Poi, quando Messi si è fatto avanti e ha infilato il piede nella palla, Benzema è balzato in aria, cercando di bloccare il calcio con la faccia. Avrebbe fallito, ma fortunatamente per lui e i suoi compagni di squadra, il calcio di Messi è scivolato appena sopra la traversa e il Real Madrid avrebbe resistito per la vittoria.

Ci sono state molte colpe in giro sul motivo per cui il PSG ha fallito ancora una volta in Champions League, e tutti hanno le loro teorie e le loro persone da incolpare. I miei sentimenti sono piuttosto semplici. La differenza tra PSG e Real Madrid era che, con la partita in palio, la superstar del Real Madrid era disposta a bloccare un tiro con la faccia se era quello che serviva per vincere. Le stelle del PSG difficilmente si sarebbero disturbate a rintracciare e difendere quando erano fuori possesso, per non parlare di bloccare i tiri con la faccia. Questa è la differenza, ed è per questo che il PSG non vincerà una Champions League con questo roster attuale.

Le superstar sono fantastiche da avere, ma i grandi giocatori disposti a fare tutto ciò che viene loro chiesto per vincere sono migliori.

Manchester United-Atlético Madrid

Data: martedì 15 marzo | Ora: 16:00 ET | Guarda: Paramount+

Voglio prendermi un momento per ringraziare Cristiano Ronaldo per la sua abbagliante tripletta contro il Tottenham durante il fine settimana. Non solo perché ha aiutato a incassare l’Over 2.5 in Edizione di venerdì di Corner Picks in modo rapido, ma perché ha portato il mercato a correggere un po’ troppo la partita di martedì contro l’Atlético Madrid. Hai sentito la notizia? Ronaldo è tornato, così come il Manchester United! Sì, beh, non così in fretta. Un meraviglioso pomeriggio all’Old Trafford non risolverà nulla, ed è difficile dimenticare cosa è successo nell’andata di questa serie.

Come mostra la tabella dei tiri, lo United ha segnato sette tiri all’andata, ma solo uno di loro era in porta, e quello è stato il gol di Anthony Elanga all’80 ‘. È stato anche l’unico tiro dello United da dentro l’area di rigore. L’Atleti ha fatto un lavoro fantastico in difesa impedendo allo United di entrare in posizioni pericolose. Anche se sarà più difficile all’Old Trafford, date le lotte dello United per tutta la stagione, non sarà così difficile come suggerisce il prezzo disponibile. Scegli: Atletico Madrid o Pareggio (-145)

Ajax-Benfica

Data: martedì 15 marzo | Ora: 16:00 ET | Guarda: Paramount+

Vedo l’Ajax giocare solo durante la Champions League — mi dispiace, Eredivisie, ma non ho la larghezza di banda disponibile per aggiungerti alla rotazione — ma amico, adoro guardare l’Ajax giocare. Tutto ciò che i giocatori dell’Ajax fanno in campo è di concerto tra loro e quando funziona è una cosa bellissima da vedere. Ha funzionato abbastanza bene all’andata, dato che l’Ajax ha segnato due gol nella prima mezz’ora. Sfortunatamente, hanno anche segnato un autogol per regalarne uno al Benfica, e il Benfica ne ha aggiunto un secondo tutto da solo grazie a Roman Yaremchuk al 72′, e la partita è finita 2-2.

Mi piace che l’Ajax vinca la gara di ritorno in casa, ma il prezzo è troppo alto per i miei gusti. Invece, andrò con l’over, dato che l’Ajax è stato quasi inarrestabile alla Johan Cruijff Arena in questa stagione. Hanno segnato 10 gol in tre partite casalinghe durante il girone e in campionato hanno una media di 3,77 gol a partita. Come ho detto, sono una squadra divertente da guardare, e scommetto che questo accadrà di nuovo martedì. Scelta: oltre 3,5 (-120)

Lille contro Chelsea

Data: mercoledì 16 marzo | Ora: 16:00 ET | Guarda: Paramount+

C’è così tanto da fare intorno a questa partita che non ha nulla a che fare con la partita stessa. Indipendentemente dalla situazione tra Roman Abramovich e la proprietà del club, il Chelsea si sta muovendo come se nulla stesse accadendo per la maggior parte. Grazie all’andata, hanno anche il vantaggio di un vantaggio di 2-0 e vedo Thomas Tuchel adottare un approccio pragmatico al ritorno al Lille. È probabile che il Chelsea scavi sulla difensiva senza correre rischi inutili.

Il Lille è stato trattenuto a un xG di soli 0,66 nella prima partita nonostante avesse 15 tiri contro i nove del Chelsea. Solo due dei tiri sono andati in porta, poiché nove dei 15 tiri del Lille erano preghiere piene di speranza sparate da fuori area. Il Lille ha lottato tutto il giorno per abbattere il Chelsea e anche a casa, in modalità disperazione, non sono sicuro di come cambierà. Il Lille ha segnato solo sette gol in sette partite di Champions League in questa stagione, e tre di loro sono arrivate contro una squadra del Wolfsburg che è arrivata ultima nel proprio girone. Scelta: Lille non segna (+145)

Juventus-Villarreal

Data: mercoledì 16 marzo | Ora: 16:00 ET | Guarda: Paramount+

La prima partita non poteva iniziare meglio per la Juventus. Dusan Vlahovic ha segnato un gol nel primo minuto e sembrava che l’ultimo acquisto della squadra fosse proprio l’uomo necessario per portare la Juventus alla gloria. Purtroppo per la Juventus le partite durano 90 minuti, non uno. La Juventus riuscirebbe a tirare in porta solo un altro tiro in porta per il resto della serata, visto che il Villarreal prenderebbe il controllo per gran parte della partita. Mentre il punteggio finale era 1-1, Villarreal ha vinto la battaglia xG 1.1-0.5.

Non credo che questa gara di ritorno avrà un aspetto molto diverso, anche se prevedo che la Juventus farà meglio in casa. Tuttavia, la difesa della Juve è stata imprevedibile per tutta la stagione e il Villarreal dovrebbe avere qualche buona occasione. Scommetto che riescano a convertirne almeno uno. Scelta: entrambe le squadre segnano (-105)