Scelte d’angolo della Champions League: migliori scommesse, pronostici, quote per Real Madrid-Chelsea, Bayern-Villarreal

Scommettere sugli sport è una battaglia perpetua tra intrattenimento e orgoglio personale. L’andata dei quarti di finale della scorsa settimana non è stata solo divertente, ma anche sorprendente. Se leggi le mie scelte, sai che non ho visto arrivare un Real Madrid 3-1 allo Stamford Bridge, e non c’erano molte persone al mondo che avessero battuto il Villarreal contro il Bayern Monaco per 1-0. Batterli, forse, ma mantenere la porta inviolata? Contro il Bayern Monaco? Potrebbe essere la cosa più impressionante che gli umani abbiano fatto da quando sono atterrati sulla luna.

Tuttavia, come ho accennato, l’intrattenimento non è andato bene per me. Sono andato 1-3 nelle mie scelte, e ora sono combattuto tra il volere che le partite di questa settimana siano altrettanto divertenti e piene di sorprese o il volere che le mie scelte siano corrette. Mi accontento del 2-2!

Real Madrid contro Chelsea

Data: martedì 12 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+/CBS

Ripensando alla prima partita del Real Madrid contro il PSG negli ottavi, il Real Madrid mi ha sorpreso (di nuovo) uscendo in modo ultra difensivo, essenzialmente giocando uno stile simile a quello che l’Atletico Madrid ha fatto contro il Manchester City la scorsa settimana. Invece di segnare una tripletta come ha fatto nella gara di ritorno e la scorsa settimana contro il Chelsea, Karim Benzema è stato l’uomo più solo in campo, poiché tutti i suoi compagni di squadra sono affondati in un muro basso, sperando di impedire al PSG di segnare. Ha quasi funzionato, ma il PSG ha segnato in ritardo vincendo 1-0, mentre il Real Madrid ha chiuso con 0,1 gol previsti (xG).

Ora che il Real Madrid torna a casa per la gara di ritorno con un vantaggio di 3-1, non sorprenderti se vediamo un approccio simile. Potrebbe andare contro lo spirito della competizione o giocare “nel modo giusto”, ma qui è l’approccio più intelligente. Soprattutto se si considera che il Madrid sarà senza Eder Militao. Il Chelsea è una squadra che dà il meglio di sé quando contrattacca e prende una difesa fuori forma. Sebbene siano abbastanza bravi da abbattere un blocco basso, non sono altrettanto efficienti, ed è quello che probabilmente Carlo Ancellotti li costringerà a fare. Forse segnerai una volta, e forse due, ma tre volte? Questo dovrebbe essere un affare turgido. Scelta: Meno di 2,5 (-105)

Bayern Monaco-Villarreal

Data: martedì 12 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+

Come ho detto in alto, il Villarreal ha mantenuto la porta inviolata contro il Bayern la scorsa settimana è una delle cose più impressionanti che abbia visto da un po’ di tempo. Ha concluso una serie di 24 partite consecutive con almeno un gol per il Bayern (l’ultima esclusione è stata una sconfitta per 5-0 contro il Monchengladbach nella DFB Pokal) e una serie di 30 (!) partite consecutive di Champions League con almeno un gol. Seriamente, il Villarreal è diventata la prima squadra a escludere il Bayern in Champions League dal Liverpool nel 2019.

E non mi aspetto che accada di nuovo. Il Bayern non ha segnato nella partita, ma ha avuto delle occasioni. Hanno chiuso con un xG di 1.2, e anche se suppongo che ci possa essere qualche motivo di preoccupazione, visto che il Bayern ha battuto l’Augsburg solo 1-0 durante il fine settimana, sto puntando su tutto questo, il che significa che siamo dovuti a un’esplosione offensiva martedì . Scelta: Bayern Monaco oltre 2,5 (-115)

Atletico Madrid-Manchester City

Data: mercoledì 13 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+

Sapevo abbastanza rapidamente che il mio gioco di Entrambe le squadre a segnare sarebbe stato un disastro nel primo incontro. Mentre mi aspettavo che l’Atletico uscisse a muro basso, non mi aspettavo quello che era essenzialmente un 5-5-0. Pensavo che il Real avrebbe almeno dato a se stesso la possibilità di un contropiede, ma mentre hanno fatto alcuni tentativi, aspettarsi che João Felix o Antoine Griezmann facciano uno sprint di tre quarti del campo e poi abbiano ancora la capacità di segnare un gol era decisamente troppo chiedere. Tuttavia, se dovessi chiedere a Diego Simeone se è soddisfatto del risultato, avresti una risposta positiva. Essere sotto solo 1-0 contro il Manchester City per la gara di ritorno in casa è quanto di meglio si possa sperare.

È probabile che il Real Madrid giocherà uno stile simile nella seconda partita, ma questa volta lascerà i giocatori in testa in contropiede, e questo è uno stile di gioco che il Real Madrid ha perfezionato nel corso degli anni. Non credo necessariamente che l’Atletico scioccherà il mondo mercoledì e farà uscire il City dalla Champions League, ma è più capace di ottenere qualche risultato dopo 90 minuti di quanto suggeriscano queste quote. Scegli: Atletico Madrid o Pareggio (+103)

Liverpool-Benfica

Data: mercoledì 13 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+/CBS

Non c’era molto sulla prima partita che il punteggio finale non ti dicesse. Il Liverpool ha vinto 3-1 e lo ha meritato. Ora tornano a casa con un vantaggio imponente contro una squadra a cui nessuno sta dando molte possibilità per realizzare il miracolo, né dovrebbero. Il Benfica ha la difesa più debole rimasta nel torneo e il Liverpool dovrebbe essere in grado di controllare ancora una volta la partita.

Ma sto interpretando un po’ il contesto qui. Il Liverpool ha avuto la possibilità di prendere il controllo della Premier League domenica se avesse battuto il Man City, ma il pareggio per 2-2 che è riuscito probabilmente non sarà sufficiente. Bene, la prossima partita del Liverpool dopo questa sarà di nuovo contro il Manchester City in una semifinale di FA Cup. Non sorprenderti se il Liverpool segna presto qui portandosi in vantaggio 4-1 complessivamente e poi rallenta le cose per prepararsi di nuovo per il City. Scelta: Meno di 3,5 (-125)

