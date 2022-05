Scelta tra Wolves vs. Manchester City: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, tempo

Il Wolverhampton Wanderers ospiterà il Manchester City mercoledì e, a seconda del risultato del Liverpool contro l’Aston Villa di martedì, Pep Guardiola ei suoi giocatori potrebbero virtualmente assicurarsi il titolo di Premier League a Molineux. I lupi sono in agguato appena fuori dai posti europei con le partite in mano e possono essere un inganno avversari nella loro giornata nonostante una recente corsa arida. Riusciranno a fermare i progressi del City e aiutare il Liverpool a tornare in gara?

Ecco come guardare la partita e cosa sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 11 maggio | Tempo: 15:15 ET

Posizione: Molineux — Wolverhampton, Inghilterra

TV: Rete USA e NBC Universo | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: lupi +1200; Disegna +450; Città -400 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Lupi: Daniel Podence mancherà, anche se dovrebbe tornare prima della fine di questa stagione. Maximilian Kilman e Nelson Semedo rimangono entrambi fuori mentre Romain Saiss potrebbe pagare per una disastrosa uscita contro il Chelsea. Chiquinho e Trincao potrebbero entrare con Pedro Neto che dovrebbe ritirarsi.

Città: Kyle Walker, John Stones e Ruben Dias sono tutti fuori per il resto di questa stagione. Nathan Ake ha una distorsione alla caviglia, lasciando Aymeric Laporte come l’unico difensore centrale in forma che dovrebbe vedere Fernandinho affiancarlo. CJ Egan-Riley e Luke Mbete potevano vedere i minuti. Riyad Mahrez e Bernardo Silva dovrebbero rientrare dopo il riposo.

Trame

Lupi: Tre sconfitte nelle ultime quattro non sono sufficienti per gli uomini di Bruno Lage e serviranno punti contro uno del City o del Liverpool se si vuole raggiungere l’Europa. Norwich City è probabilmente l’unica partita in cui i Wolves potrebbero aspettarsi punti, quindi qualsiasi cosa qui o nell’ultimo giorno della stagione sarebbe utile.

Città: Guardiola era mamma quando i giornalisti gli hanno chiesto se Erling Haaland avrebbe potenzialmente passato un fisico per firmare presto un accordo per la prossima stagione. “Mi piacerebbe parlare onestamente, ma non posso”, ha detto Guardiola martedì.

Per quanto riguarda le prossime partite: Wolves, West Ham United e Villa dovrebbero essere tutti abbastanza semplici da consentire a Guardiola e ai suoi giocatori di ottenere ciò di cui hanno bisogno per essere incoronati campioni. Gli Hammers sono senza dubbio gli avversari più difficili, ma potrebbe non esserci più nulla per cui giocare se Villa fa un favore al City contro il Liverpool.

Predizione

Questo dovrebbe essere abbastanza facile per i visitatori che sanno che altre tre vittorie suggelleranno il titolo. Potrebbe essere più facile se il Liverpool non dovesse vincere martedì, ma il City ha dimostrato contro il Newcastle United che la sconfitta in UEFA Champions League non farà deragliare la sua corsa al titolo. Scegliere: Lupi 0, Man City 2.