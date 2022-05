Scelta Leeds United vs Chelsea FC: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, ora

Il Leeds United partecipa allo scontro di mercoledì con il Chelsea nella zona retrocessione della Premier League, mentre gli uomini di Thomas Tuchel si guardano ancora nervosamente alle spalle nella corsa alle qualificazioni alla UEFA Champions League. Jesse Marsch ei suoi giocatori sono senza vittorie in tre e hanno lo stesso numero di partite per salvare il loro status di massima serie con i Blues, la prima di una serie impegnativa di partite.

Ecco come guardare la partita e cosa sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì, maggio. 11 | Tempo: 14:30 ET

Posizione: Elland Road — Leeds, Inghilterra

TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Pavone

Probabilità: Leeds +400; Disegna +300; Chelsea -163 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Leeds: Luke Ayling è fuori per il resto della stagione per squalifica dopo il suo cartellino rosso contro l’Arsenal. Anche Stuart Dallas è fuori a lungo termine dopo essersi rotto una gamba. Anche Tyler Roberts, Adam Forshaw e Crysencio Summerville sono fuori dai giochi, ma Patrick Bamford potrebbe presto tornare.

Chelsea: Jorginho è fuori per alcune partite mentre N’Golo Kante rischia di non rischiare in vista della finale di FA Cup. Anche Ben Chilwell e Callum Hudson-Odoi sono fuori mentre Marcos Alonso è uscito a metà partita contro il Wolverhampton Wanderers. Malang Sarr, Saul Niguez, Andreas Christensen e Trevoh Chalobah potrebbero essere tutti in campo dato che Thiago Silva potrebbe essere meglio tenuto in forma per la finale.

Trame

Leeds: Con una vittoria nelle ultime cinque partite, il rimbalzo del nuovo manager sotto Marsch si è in qualche modo prosciugato. Detto questo, due sconfitte sono state contro Manchester City e Arsenal mentre i Whites hanno pareggiato con Southampton, che erano le loro uniche avversarie nella metà inferiore della classifica. Il Chelsea è probabilmente il loro avversario più duro rimasto, quindi potrebbe essere che qualsiasi cosa qui sia un bonus e che Brighton e Hove Albion così come Brentford potrebbero essere fonti più realistiche di punti sopravvivenza.

Chelsea: Con una sola vittoria anche nelle ultime cinque, la squadra di Tuchel ha una finale di FA Cup contro il Liverpool e il Leicester City e retrocede il Watford in arrivo. Il processo di acquisizione si è trascinato e probabilmente ha avuto un impatto sulla loro forma di fine stagione, ma con la luce alla fine del tunnel, un’ultima mossa per chiudere la campagna potrebbe vedere la Champions League assicurata e forse anche qualche trofeo aggiuntivo.

Predizione

Questo sarà probabilmente stretto, ma i visitatori dovrebbero quasi uscirne in cima. Un pareggio non sarebbe una grande sorpresa, ma una porta inviolata sembra altamente improbabile per i padroni di casa. Marsch e i suoi uomini avranno bisogno di punti altrove e possibilmente di favori da altri per evitare il calo. Scegliere: Leeds 1, Chelsea 2.