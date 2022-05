Scelta Aston Villa vs Liverpool: streaming live della Premier League, canale TV per la partita di martedì, come guardarla online

Le speranze del titolo della Premier League del Liverpool sono in gioco martedì quando i Reds visiteranno l’Aston Villa. Tutto tranne una vittoria consegnerà il trofeo al Manchester City, che entra nella giornata davanti al Liverpool di tre punti a tre partite dalla fine. La pressione è sui Reds dopo aver inciampato contro il Tottenham lo scorso fine settimana, mentre l’Aston Villa sta uscendo da una forte vittoria per 3-1 a Burnley. Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data: Martedì 10 maggio | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Villa Park — Birmingham, Inghilterra

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Villa +575; Disegna +360; Liverpool -220 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Aston Villa: Un altro giallo per Tyrone Mings comporterà una squalifica. Villa è attualmente all’11° posto e cerca un piazzamento nella prima metà. Potrebbero essere in grado di farlo se riescono a prendere solo un punto da questa partita, ma devono prima concentrarsi sulla difesa. Hanno registrato due reti inviolate nelle ultime tre partite e hanno cavalcato un po’ di slancio. Fermare il Liverpool, o addirittura contenerlo, sarebbe un bel risultato mentre cercano di finire la stagione alla grande.

Liverpool: Jurgen Klopp deve decidere come affrontare esattamente questa partita con la grande finale di FA Cup contro il Chelsea in programma sabato. Non sono fuori dalla corsa al titolo, ma sanno che il pareggio contro il Tottenham l’ultima volta ha davvero danneggiato le loro possibilità. Tuttavia, sospetterei che una squadra al completo nelle prossime due partite, e quindi se il titolo sembra fuori portata, Klopp potrebbe scegliere di concentrarsi sul mettere tutti in forma prima della finale di Champions League.

Predizione

Luis Diaz e Mohamed Salah segnano mentre i Reds vincono comodamente. Scegliere: Liverpool 2, Aston Villa 0