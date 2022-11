Scatola contenitore Zara Home al prezzo di €29,99

L’ordine è uno degli aspetti più importanti da tenere a mente in casa, perché non solo saprete sempre dove avete tutto, ma ogni stanza sarà più bella perché più chiara e ordinata. A questo proposito, oggi vi presentiamo la scatola contenitore di Zara Home.

Il catalogo di Zara Home offre una varietà molto interessante di soluzioni per organizzare e tenere in ordine la casa, tutte con un importante ruolo decorativo, in quanto possono essere utilizzate sia per arredare che per sfruttare la loro funzionalità.

Il negozio galiziano, che appartiene al gruppo Inditex, è uno dei negozi di arredamento e decorazione di maggior successo in Spagna e all’estero.

La scatola contenitore di Zara Home

Questo contenitore in canvas e pelle è una bellissima scatola in cui potrete riporre ogni tipo di oggetto; inoltre, donerà un certo livello decorativo a qualsiasi ambiente grazie alla sua estetica, molto curata e simile alle vecchie valigie da viaggio. Il prezzo di questa meraviglia è di €29,99, una cifra che vale la pena pagare considerando quel che ha da offrire.

Questa scatola contenitore di Zara Home è una vera bellezza. La scatola è color crema in tessuto canvas con dettagli in pelle a contrasto, una combinazione esteticamente accattivante. Sul fronte esterno ha un piccolo scomparto con un’etichetta che consente di apporre il nome di ciò che si conserva all’interno, ad esempio “foto”, “documenti”, “cavi”, ecc.

I materiali utilizzati per la sua fabbricazione sono 100% cotone e 100% pelle bovina sia nelle cinghie che nella maniglia, mentre la fodera è 100% cotone. Le misure sono 21,5 cm di altezza, 57 cm di larghezza e 45 cm di profondità, per un peso totale di 1,426 kg.

Raccomandazioni per la cura del prodotto:

Non lavare.

Non utilizzare candeggina o altri agenti sbiancanti per la pulizia.

Stirare a bassa temperatura, massimo 110° C.

Non asciugare in asciugatrice.

Non lavare a secco.

Se è sporco, la cosa migliore da fare è pulirlo con un panno umido e lasciarlo asciugare all’aria. Se lo fate di frequente, sarà sempre immacolato.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!