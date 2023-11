Scarpe Quechua per bambini da Decathlon a €24,99

I bambini sono a scuola già da un paio di mesi dall’inizio dell’anno scolastico e ora che la stagione fredda si avvicina, vorrete sicuramente vestirli con le migliori calzature. È bene che i bambini indossino scarpe adatte quando fanno escursioni o nei giorni in cui li portiamo in campagna: in questo caso, non c’è scelta migliore delle scarpe Quechua per bambini in super sconto da Decathlon.

Le scarpe Quechua per bambini

Se c’è una cosa che contraddistingue il marchio Quechua è quella di essere uno dei migliori marchi a disposizione per quei momenti in cui abbiamo bisogno di buone calzature per terreni bagnati o scivolosi, o in generale, superfici che possono essere un po’ complicate e che possono portarci a cadere. Il marchio offre calzature di qualità in vari modelli per uomo, donna e bambino. Per i più piccoli, ecco un modello specifico che non potete lasciarvi sfuggire.

Scarpe da montagna e trekking Quechua Crossrock

Queste sono le scarpe da montagna e da trekking per bambini modello Quechua Crossrock. Un modello appositamente indicato per i bambini piccoli, disponibile nelle taglie da 24 a 34, e dotato di velcro in modo che i bambini non abbiano problemi a legare o slegare le scarpe.

Tra le caratteristiche principali di queste scarpe spicca il fatto che hanno una suola in gomma che consente un’eccellente aderenza e durata, oltre ad avere Schiuma EVA su tutta la lunghezza del piede; inoltre, la suola è dotata di schiuma EVA nel tallone per assorbire gli urti quando i bambini corrono o saltano.

Le scarpe Quechua Crossrock hanno una suola rinforzata ma soprattutto sono molto leggere, in modo che i bambini non abbiano problemi a indossarle per tutto il giorno; inoltre, hanno una componente MESH (a maglia larga) che fornisce traspirabilità e si distinguono anche per il loro eco-design in gomma riciclata.

Non aspettate a mettere le mani su queste scarpe Quechua: i vostri bambini le ameranno sicuramente. All’incredibile prezzo di soli 24,99 euro, non tardate a procurarvele prima che vadano esaurite.

