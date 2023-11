Scarpe da padel Asics in sconto da Decathlon a €89,99

Se siete amanti del padel e volete le migliori calzature per praticarlo, saprete sicuramente che il marchio Asics ha alcuni dei migliori modelli in questo senso. Le scarpe da padel Asics sono in forte sconto da Decathlon: questa è l’occasione per metterci le mani sopra, non lasciatevela sfuggire.

Scarpe da padel Asics da Decathlon

Il padel è uno sport che continua ad appassionare e se siete tra questi e volete poterlo praticare in condizioni ottimali, dovete avere la racchetta giusta, una buona maglietta e dei pantaloncini tecnici (e traspiranti), oltre a un buon paio di scarpe. Scarpe di qualità e, come abbiamo già detto, uno dei migliori modelli è oggi in sconto di oltre il 30% presso Decathlon. Questo è il modello Padel Lima FF di Asics in un colore blu navy molto scuro, con dettagli in altre tonalità fluo, che ha una suola specifica per garantire una buona presa quando si gioca a padel.

La tomaia è realizzata in un tessuto noto come “mesh”, un tipo di rete che viene utilizzato per la tomaia della scarpa ed è eccellente per giocare sull’erba sintetica. La sua traspirabilità permette di indossare le scarpe per tutta la durata di una partita di padel e oltre, senza che i piedi si bagnino e senza che si sentano gli odori. L’interno è composto da diversi strati di gel nell’intersuola che assorbono e attenuano gli impatti.

L’area della punta è rinforzata per resistere meglio all’usura e all’abrasione, mentre la punta è rinforzata per resistere meglio all’usura e all’abrasione; vorrai indossare queste scarpe anche in altre occasioni. Non esitate perché questo è il modello Asics più ambito di tutti, sia per chi gioca a padel sia per chi vuole avere una scarpa sportiva resistente e che permetta di allenarsi in modo sicuro e confortevole.

Prezzo

Il suo prezzo si aggira solitamente intorno ai 120 euro, ma grazie allo sconto di Decathlon vi costerà solo 89,99 euro (disponibile nelle taglie da 40 a 46), quindi non esitate a procurarvele prima che si esauriscano.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!

4.7/5 - (6 votes)