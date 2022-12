Le sneakers sono un successo di vendite in tutto il mondo, e non solo tra chi fa sport. Infatti, parliamo senza dubbio del tipo di calzatura più comodo, pratico e versatile che si possa usare per combinare una grande varietà di look in stili diversi. Oggi vi mostriamo le scarpe da ginnastica turchesi di Bimba y Lola.

Bimba y Lola, un’azienda spagnola in grande crescita negli ultimi anni nel nostro Paese, è stata creata da due nipoti dello stilista Adolfo Dominguez. I suoi design originali e l’alta qualità fanno sì che ogni giorno ci siano sempre più persone che si innamorano di questo marchio.

Le scarpe da ginnastica turchesi di Bimba y Lola in super sconto

Queste scarpe da ginnastica turchesi sono perfette in qualunque periodo dell’anno e vi daranno un tocco di stile spettacolare; inoltre, hanno le zeppe! Grazie al super sconto del 30%, il loro prezzo finale è di soli €77!

Design delle scarpe

Queste scarpe da ginnastica hanno una piattaforma di 5 cm e sono realizzate in nylon e pelle scamosciata, con lacci e logo in rilievo alle estremità. Il loro colore turchese le permette di essere abbinate in più modi per ottenere look molto colorati ed eleganti.

Le scarpe hanno una suola personalizzata con il logo Bimba y Lola e sono dotate di un sacchetto protettivo per conservarle sempre nelle migliori condizioni quando non le indossate, sia che stiano nel vostro guardaroba oppure in valigia per un viaggio.

Questo modello è disponibile nelle taglie dalla 35 alla 41 fino a esaurimento scorte.

Materiali utilizzati per la fabbricazione

La tomaia è una combinazione di 48% pelle bovina, 47% poliestere e 5% poliuretano, mentre la suola è 100% gomma termoplastica e la fodera è 100% poliestere. Sono calzature comode ed eleganti che attirano l’attenzione. Senza dubbio queste scarpe da ginnastica di Bimba y Lola hanno tutte le carte in regola per riuscire a farvi diventare la star del vostro look.

