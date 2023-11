Scarpe da corsa New Balance da Decathlon a €114,99

Le scarpe da ginnastica sono il tipo di calzatura più venduto al mondo, un classico che viene utilizzato non solo per lo sport, poiché milioni di persone le usano anche per altri tipi di situazioni, sia per uscire a fare una passeggiata che per andare al lavoro. Oggi vi mostriamo le scarpe da corsa New Balance More V3 uomo che stanno andando a ruba da Decathlon.

New Balance è uno dei più noti marchi sportivi a livello internazionale. Fondata nel 1906 a Boston (Stati Uniti), l’azienda ha un grande prestigio sia nell’abbigliamento sportivo che nelle calzature. Da Decathlon è possibile trovare molti prodotti New Balance sempre a un buon prezzo e sicuramente molto più attraenti quando sono scontati.

Le scarpe da corsa New Balance in sconto da Decathlon

Queste sono le scarpe da corsa New Balance More V3 Uomo blu arancione. Una scarpa sportiva di qualità, progettata appositamente per la corsa e che offre le migliori prestazioni, ideale anche per uscire a piedi o semplicemente per indossare un abbigliamento sportivo. Attualmente sono in sconto del 23% da Decathlon, per un prezzo finale di €114,99. Un affare da non perdere!

Queste scarpe da corsa New Balance sono ideali per i runner che cercano comfort e ammortizzazione su tutte le distanze, caratteristiche garantite dalla tecnologia FRESH FOAM X OVERSIZE, che presenta strutture geometriche a nido d’ape microforate. Godrai del massimo comfort a ogni passo grazie alla tomaia in mesh traspirante e termosaldata.

La suola è dotata di gomma rinforzata con carbonio, per garantire la massima durata. Con una chiusura a lacci, il design combina il blu con l’arancione per un risultato elegante e attraente. Il modello è disponibile nelle taglie dal 40 al 47 e ogni scarpa pesa 310 grammi.

Senza dubbio queste scarpe da corsa New Balance saranno un vero punto di forza, e con lo sconto che hanno, ne vale davvero la pena. Se ne sconsiglia l’uso per gli sport con la palla.

