Scarpe Basse che Fanno Furo sulla Web di Skechers.

Se vuoi essere più comoda quest’estate, non perderti la collezione di scarpe di diversi tipi e colori. Ti mostriamo le scarpe piatte che dominano da Skechers.

È una collezione imprescindibile. Dove spicca la calzatura piatta bella e casual ideale da indossare tutti i giorni in ufficio e nel tuo tempo libero. Passi ancora più comodi grazie all’ammortizzazione Memory Foam.

Il modello Cleo Cup – Flower Winds non solo è comodissimo, ma è anche traspirante e ha un materiale con cui non suderai. Il suo prezzo è di 70,00 €.

Per l’estate, nella vita di tutti i giorni, quando vuoi. è il modello di scarpe Seager – Casual Party, che in colore nero ti permette di trionfare come mai grazie ai suoi vari dettagli. Nel sito di Skechers non puoi perderla, per 80,00 €.

In due colori, abbiamo il modello On-the-GO Ideal – Sweetie, che in grigio nero e rosa avrai per tutta la stagione e oltre. il suo prezzo è di 70,00 €.

Ora puoi camminare senza paura che i piedi soffrano. Il modello On-the-GO Flex – Brilliance di Skechers è uno dei più avanzati. Lo hai in grigio e non puoi perderlo, inoltre il suo prezzo è top per la quantità di dettagli che ha. 70,00 euro.

Goditi il tuo tempo all’aria aperta con la comodità e la freschezza del sandalo BOBS di Skechers™ Desert Kiss – Secret Picnic. È il sandalo con cinghie che presenta una tomaia in lino e tessuto elastico e plantare con ammortizzazione Memory Foam. Lo hai per 55 euro.

In rosa, il modello BOBS Desert Kiss – Adobe Princess, CORAL, è uno dei più nuovi se parliamo di sandali da indossare in estate. Con tutte le prestazioni del marchio, il suo prezzo è di 60,00 €.

Per andare in città o su un terreno un po’ irregolare, hai le Skechers Hyper Slide – Thriving che ti sorprenderanno con le loro cinghie e i loro due colori tra cui scegliere. Le acquisti sul sito per 85,00 €.

Per le tue feste estive, le Meditation – Sweet Rock, in nero o in altri colori, sono la cosa migliore. Stile e comodità, per soli 45,00 €.

In grigio, lo hai per la spiaggia e la piscina. E anche nelle tue uscite se vuoi essere sempre più comoda. è il modello Meditation – Love Letter di 45,00 €.

