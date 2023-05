Scarpe 2023: I migliori modi per indossare con stile le Boston di Birkenstock questa primavera!

Parte della tendenza delle scarpe, le Birkenstock Boston sono molto di moda al momento.

Purtroppo spesso è difficile trovare lo stile ideale quando si indossano. Con i consigli che vi daremo, questo problema non sussisterà più. Si tratta delle raccomandazioni da parte delle icone della moda.

Tendenza scarpe: il modello in voga in questa primavera!

Parlando di tendenza scarpe, sono le sneakers New Balance a guidare la classifica. Tuttavia, bisogna riconoscere che non sono le uniche paia che attirano gli appassionati di moda. Infatti, c’è anche il modello Boston di Birkenstock. Nonostante il tempo, quest’ultimo rimane sempre un must-have.

Infatti, questo è ciò che si può notare durante queste ultime stagioni. È evidente che c’è una ragione per cui le Birkenstock Boston continuano a far parte della tendenza scarpe. In primo luogo, è difficile resistere alla sua forma di sabot piatto o al suo interno foderato. Senza dimenticare la sua pelle scamosciata. Ciò che è importante sapere è che ora è possibile indossarle anche fuori casa.

Anche se la tendenza scarpe continua ad evolversi, bisogna credere che le Birkenstock Boston continuino ad attirare le star. Tra queste si può parlare di Louane o di Alizée. Ciò non impedisce a chiunque di indossarle. E il meno che si possa dire è che il tempo non ha effetto sulla reputazione di questi modelli.

Quindi, i sabot Boston di Birkenstock fanno ancora parte della tendenza scarpe in questa primavera del 2023. Se non li hai ancora provati, è sicuramente il momento di farlo. Ma prima di tutto, è comunque preferibile sapere come indossarli. Per questo, non c’è niente di meglio che prendere come esempio le grandi icone della moda.

Come indossare le Birkenstock Boston!

Per mettere in risalto le Birkenstock Boston, è sufficiente indossarle in modalità boho. Quindi, ti serve una gonna extra lunga. È così che la figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha adottato questa tendenza scarpe. Bisogna dire che la californiana di 34 anni ha saputo come valorizzarla. Inoltre, ha anche dato alcuni consigli su come indossare questi modelli.

Secondo ciò che ha detto, è possibile trasformare i sabot Birkenstock in scarpe boho. Per farlo, basta abbinarli a una gonna maxi lunga stampata. Come sopra, serve un maglione in morbida maglia. Per la sua parte, ha deciso di indossare questa tendenza scarpe con una gonna nera. Ma si può anche optare per una gonna a fiori e sabot beige.

Inoltre, è anche possibile indossare le Birkenstock Boston in modalità casual. Basta metterle come fossero delle sneakers. Con questa tendenza scarpe, non sei più obbligato a indossare delle sneakers. Per constatarlo, basta vedere l’aspetto ultra cool di Kendall Jenner. Nonostante la sua semplicità, lo stile del modello ti farà sicuramente venire voglia di provarlo.

Per fare questo, Kendall Jenner ha abbinato le sue Birkenstock Boston con un paio di jeans a vita alta in denim grezzo. Quest’ultimo le permette di aggiungere un crop top casual. Per avere un aspetto un po’ grunge, ha semplicemente aggiunto un cardigan dai colori passati. Questo modo di indossare questa tendenza scarpe è alla moda e al contempo semplice.

Tendenza scarpe: indossa le Birkenstock Boston alla maniera di Julie Sarinana!

Julie Sarinana non ha nascosto la sua attrazione per le Birkenstock Boston. Infatti, l’influencer con 7,2 milioni di follower ha persino il suo modo personale di indossare questa tendenza scarpe. Per questo, ha scelto una moda sporty. In altre parole, ha optato per un look coccoloso. Vuoi provare questo stile? Ecco cosa devi fare.

Per fare semplice, Julie Sarinana ha indossato le sue Birkenstock Boston con un paio di calzini in maglia mélange. Sopra, ha optato per un leggings, un reggiseno e un maxi piumino marrone. Così ha ottenuto un look che rivela sfumature di caramello macchiato. Grazie a questa tendenza scarpe, l’influencer è sportiva e alla moda.