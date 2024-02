Scandalo in Ikea: si richiede la restituzione di questo prodotto per causare ustioni e shock elettrici

Un'ombra di scandalo si è abbattuta sulla celebre catena di arredamenti e decorazione Ikea. L'azienda ha chiesto ai suoi clienti di restituire uno dei suoi prodotti più popolari a causa di un grave difetto di fabbricazione che potrebbe mettere a rischio la loro salute. Si tratta di un dispositivo che potrebbe causare ustioni termiche e scariche elettriche agli utenti. Vuoi sapere di quale prodotto si tratta e come restituirlo? Continua a leggere e te lo spiegheremo.

Scandalo Ikea: chiesta la restituzione di questo prodotto

Ikea, la famosa catena di arredamenti e decorazioni di origine svedese, offre sempre i migliori mobili e prodotti per la casa. Tuttavia, questa volta dobbiamo parlare di qualcosa che ha creato un certo scompiglio tra i suoi clienti e che Ikea ha annunciato il ritiro di uno dei suoi prodotti più venduti: il caricabatterie USB ÅSKSTORM 40W. Secondo quanto riferito dall'azienda sul suo sito web, questo dispositivo può causare ustioni termiche e scariche elettriche agli utenti a causa di un guasto nel cavo di alimentazione, rendendo così la situazione un vero rischio per la salute di chi lo ha acquistato.

Cosa succede con il caricabatterie USB ÅSKSTORM di Ikea

Il problema è dovuto al fatto che il cavo può deteriorarsi o rompersi con l'uso, soprattutto se si avvolge attorno al caricabatterie o se si piega da un lato all'altro. Questo può causare che il cavo entri in contatto con il metallo del caricatore o con altri oggetti conduttori, creando un rischio di elettrocuzione o di incendio.

Ikea richiede la restituzione del prodotto e offre un rimborso completo

L'azienda ha chiesto a tutti i clienti che hanno acquistato il caricabatterie USB ÅSKSTORM 40W, di colore grigio scuro e con il numero di articolo 50461193, di smettere di usarlo immediatamente e di restituirlo in qualsiasi negozio Ikea. L'azienda ha assicurato che rimborsa l'intero importo del prodotto, senza la necessità di presentare lo scontrino d'acquisto.

Inoltre, Ikea ha fornito un numero di telefono gratuito (900 40 09 22) e un indirizzo e-mail ([email protected]) per risolvere qualsiasi dubbio o domanda sul processo di restituzione. È anche possibile ottenere ulteriori informazioni sul loro sito web www.ikea.com/es/.

Ikea si scusa per gli inconvenienti e assicura che la qualità è la sua priorità

Ikea si è scusata per gli eventuali inconvenienti causati dal ritiro del caricabatterie USB ÅSKSTORM 40W e ha affermato che la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti sono la sua priorità assoluta. L'azienda ha indicato che effettua controlli rigidi e completi per garantire che tutti i suoi prodotti rispettino gli standard più elevati di qualità e sicurezza.

Inoltre, Ikea ha ringraziato la collaborazione dei clienti e ha ribadito il suo impegno nel fornire un'esperienza di acquisto soddisfacente e sicura. L'azienda ha dichiarato che continuerà a lavorare per migliorare i suoi prodotti e servizi e per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi clienti.

Il caricabatterie che possiamo acquistare da Ikea

Se hai restituito il caricabatterie Ikea che causava ustioni e scariche e vuoi qualcosa di simile, non preoccuparti, perché c'è un'altra opzione che potrebbe interessarti. Si tratta del VARMFRONT Caricabatterie universale, di colore blu scuro con una capacità di 10400 mAh. Il suo prezzo è di 19,99€ ed offre molti vantaggi.

È un caricabatterie portatile, affidabile e potente che puoi portare con te ovunque. Sarà utile per non rimanere senza batteria quando viaggi o vai in escursione. Dispone di due porte USB-A e una porta USB-C (Power Delivery e Quick Charge) che permettono di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. La porta USB-C (PD) è particolarmente rapida e potente, e può fornire fino a 18 W, sufficienti per caricare i tuoi tablet in fretta.

Inoltre, è compatibile con molti tipi di dispositivi, come cellulari Android e Apple, console di gioco, iPad e altri tablet, e lettori di libri elettronici (incluso Kindle). Quindi non dovrai preoccuparti di portare con te diversi caricabatterie. Con il VARMFRONT Caricabatterie universale, avrai tutto quello di cui hai bisogno in uno solo.

Riguardo a IKEA

Quest'anno 2023 che abbiamo appena terminato ha celebrato il suo 80° anniversario. IKEA è nata in Svezia nel 1943 ed è arrivata in Penisola 27 anni fa. Da allora, hanno fatto un lungo cammino, pieno di innovazioni, soluzioni, prodotti iconici e azioni aziendali che hanno segnato il futuro dell'abitazione e il loro impegno verso le persone. La loro missione è di creare un giorno migliore per la maggior parte delle persone. Hanno trasformato le case con un concetto: “il design democratico”. Questo significa che tutti possono accedere a prodotti funzionali, di design, sostenibili, di qualità e a un prezzo accessibile. Questo è il loro impegno.

Per realizzarlo, si guidano con i loro valori, con una grande passione per quello che fanno. Il loro punto di forza è lo spirito di squadra e l'entusiasmo di tutti coloro che fanno parte di IKEA Spagna. Lavorano duro, ma si divertono a farlo. Sono un'azienda inclusiva, che scommette sulla parità e che si prende cura del pianeta. E come dicono sul loro sito web, per andare avanti, hanno bisogno di te.