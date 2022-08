Scambio SIM | Che cos’è lo “scambio” e come proteggersi da questo tipo di truffa

Gli “smartphone” sono diventati un elemento essenziale della quotidianità degli utenti, che già lo utilizzano per ordinare cibo a casa, effettuare bonifici o accedere ad ambienti di lavoro nel cloud.

Poiché è sempre più frequente che tutte le attività quotidiane richiedano l’utilizzo di questi dispositivi, i criminali informatici trovano nuovi metodi per ingannare le loro vittimeche nel tempo acquisiscono maggiore raffinatezza e complessità.

Frode di identità

Uno di loro è chiamato Scambio SIM‘, una frode con cui i criminali informatici tentare di duplicare fraudolentemente la carta SIM del dispositivo di un utente, come indicato dall’Internet Security Office (OSI).

Primo, l’attaccante impersona la tua identità per ottenere un duplicato della tua carta. Per fare ciò, contattano telefonicamente l’operatore telefonico della carta e forniscono le informazioni personali della vittima, come il nome e il numero di identificazione.

I criminali informatici potrebbero aver raccolto questi dati attraverso altri attacchi di ingegneria sociale (come frode SMS, “phishing” o furto di identità da parte delle società stesse), nonché scavando nei tuoi social network.

Un altro modo per accedere alle informazioni sensibili sulle vittime è attraverso download fraudolenti di app sui tuoi dispositivio dopo la connessione a reti Wi-Fi gratuite o false.

Una volta raccolti tutti i dati ed effettuata la chiamata all’operatore dell’azienda, i truffatori possono richiedere un duplicato della SIM. In questo modo viene creata una nuova carta e viene invalidata quella posseduta dall’utente legale.

la copertura è persa

Successivamente, la vittima rimane senza servizio telefonicoin modo che il dispositivo mobile non sia in grado di identificare la carta SIM, la copertura non si rifletterà né consentirà la ricezione o l’invio di SMS.

I cybercriminali, invece, potranno accedere alle tue informazioni personali e prendere il controllo delle tue applicazioni, impersonando la tua identità sui social network, account di posta elettronica o digital banking.

In questo modo, puoi eseguire transazioni bancarie a tuo piacimento poiché controlli anche le notifiche che questi servizi solitamente offrono per confermare l’invio e la ricezione di trasferimenti di denaro, tra le altre azioni.

Come evitare di essere vittime di ‘scambio’

Trattandosi di una truffa molto diffusa e, allo stesso tempo, complessa da fermare, OSI consiglia di adottare una serie di accorgimenti per evitare di essere vittime di questa frode sempre più diffusa.

Il primo è contattare la compagnia telefonica in caso di essere rimasti senza copertura per nessun motivo apparente, come la portabilità ad altro operatore. Inoltre, è conveniente stabilire l’autenticazione in due fasi, come misura aggiuntiva.

A tale scopo, le applicazioni destinate alla protezione della sicurezza, come Microsoft Authenticator o Google Authenticator, possono essere utilizzate e scaricate come metodi alternativi a due fattori.

Allo stesso modo, aggiorna le opzioni di recupero dell’accountnel caso in cui i criminali informatici fossero riusciti ad accedere ad altri account personali per raccogliere le informazioni necessarie per effettuare lo ‘swapping’.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata anche alle informazioni fornite attraverso i social network o i canali pubblici, nonché alle opzioni delle Impostazioni sulla privacy di queste piattaforme.

Infine, è consigliato scarica app da store ufficiali come Google Play o Apple Store esclusivamente, nonché aggiornare periodicamente le credenziali di accesso.