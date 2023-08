Scalpers colpisce duramente Zara: il colpo dell’anno in questo negozio

La ubicazione dei negozi ha portato Scalpers a fare la rapina dell’anno in un luogo emblematico in cui Zara è stata per anni. Trovare la posizione ideale non è facile, i principali marchi di abbigliamento devono lottare per uno spazio limitato che rende più difficile trovare dove mettere il proprio business di successo. In questi giorni abbiamo visto come si è verificata la rapina dell’anno, un negozio ha cambiato nome a favore di uno dei marchi che sta guadagnando peso.

Scalpers fa la rapina dell’anno a questo negozio Zara

Il marchio spagnolo Scalpers è in piena crescita, ha avviato una espansione internazionale inarrestabile. L’uscita dal territorio è un ulteriore segno della capacità di crescita di questo marchio che sta conquistando sempre più persone. È uno dei più ammirati del momento che sta sbarcando in Italia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Colombia, Ecuador, Perù, Guatemala, Panama, Repubblica Dominicana e Israele.

Questa crescita internazionale si traduce in più negozi nazionali. Abbiamo visto come questo marchio, inizialmente di abbigliamento maschile, abbia espanso il suo volume di affari. Ci sono sempre più negozi e uno dei luoghi in cui si trovano fa la differenza. La mossa magistrale di Scalpers contro Zara in Andalusia ha fatto il giro del mondo.

Zara ha avuto per 20 anni uno dei suoi negozi emblematici nella sua sede storica di Siviglia, situata all’incrocio con la calle Rioja. Ora questo luogo centrale è passato nelle mani di Scalpers, il marchio spagnolo per eccellenza che è in piena espansione nel mondo e anche in Italia.

Il nuovo modello di business di Scalpers ha bisogno di uno spazio di almeno 400 metri per poter creare il tipo di negozio necessario. È particolarmente significativo che abbiano ottenuto un locale di questa portata nel cuore di Siviglia. Scalpers apre negozi e Zara li chiude, spostandosi su un modello di business diverso, privilegiando altre opzioni.

Sono due aziende spagnole di cui essere orgogliosi. I negozi di moda accessibili a tutti hanno avuto successo. La moda a basso costo e di qualità è una realtà per ottenere ogni tipo di capo e accessori. Questa è una scommessa imprenditoriale che indica il buon andamento delle nostre aziende, Scalpers cresce e lo fa occupando un locale emblematico di Zara.

