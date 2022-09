Scadenza trasferimento: Pierre-Emerick Aubameyang si unirà al Chelsea dal Barcellona nell’accordo che coinvolge Marcos Alonso

Pierre-Emerick Aubameyangche ha sopportato una lunga strada di trattative sin dalle prime fasi del mercato estivo, è destinato a tornare in Premier League per rafforzare di Chelsea attacco nelle ultime ore del giorno di scadenza del trasferimento, riferisce l’insider del trasferimento di CBS Sports Fabrizio Romano. Il boss del Chelsea Thomas Tuchel si riunirà con Aubameyang dopo che i due hanno lavorato insieme Borussia Dortmund in un affare che vedrà Barcellona ricevere 14 milioni di euro e la Spagna internazionale Marco Alonso. Aubameyang firmerà un contratto biennale con opzione per un terzo mentre Alonso firmerà un contratto triennale con il Barcellona.

Il nazionale del Gabon dovrebbe volare a Londra nel corso della giornata per completare le visite mediche e ufficializzare le cose. Mentre Aubameyang è caduto in disgrazia con Mikel Arteta a Arsenale, è stato efficace in campo per i Gunners con 68 gol in Premier League e 16 assist in 128 presenze. Nel breve periodo di sei mesi di Aubameyang con il Barcellona, ​​​​ha segnato 11 gol per dimostrare che ha ancora momenti di eccellenza nel serbatoio.

Raheem Sterling sta tornando in forma per i Blues con tre gol nelle ultime due partite, ma l’attacco del Chelsea ha bisogno di supporto e di un ulteriore punto focale. Kai Havertz è stato anonimo ad iniziare la stagione senza gol o assist nonostante abbia giocato 408 minuti. Ha effettuato solo sette tiri poiché ha trovato spazio più difficile da trovare rispetto alla scorsa stagione, quando era in testa alla linea mostrando la necessità di un sostituto.

Sterling e Monte Muratore sembrerebbero i due ideali con cui formarsi dietro Aubameyang Armando Broja crescendo nel ruolo di attaccante di riserva. Questo sposta Havertz in panchina ma spinge anche l’americano Cristiano Pulisico più in basso nell’ordine gerarchico. Nonostante la sua mancanza di tempo per giocare, la speranza è che avere un attaccante adeguato renda Pulisic più efficace nei cameo di riserva, ma ciò probabilmente significa comunque che ci saranno meno minuti per andare in giro.

Mentre Aubameyang ha avuto alcuni problemi ad arrivare alle riunioni in tempo insieme al dramma fuori campo all’Arsenal, queste non sono cose che riguardano Tuchel a causa della sua precedente relazione con lui in Germania. Con una cifra così bassa rispetto a quella che il Chelsea è abituato a schizzare sugli attaccanti, c’è anche meno pressione sull’arrivo di Aubameyang nonostante la squadra abbia subito due sconfitte nelle ultime tre partite. Se un permesso di lavoro viene coperto abbastanza rapidamente, Aubameyang potrebbe debuttare sabato contro West Ham United.