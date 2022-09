Scadenza trasferimento Liverpool: Arthur Melo si unirà ai Reds in prestito dalla Juventus per fornire una spinta al centrocampo

Nel tentativo di affrontare i suoi problemi di infortunio a centrocampo, l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp sta atterrando Artù Melo in prestito da Juve nelle ultime ore della finestra di scadenza del trasferimento estivo. Il centrocampista brasiliano è in viaggio verso il Liverpool per completare le visite mediche prima di accettare un trasferimento stagionale in prestito. Insieme a TiagoCurtis Jones, Alex Oxlade-Ciambellano, Naby Keita e Giordano Henderson tutti gli infortuni infermieristici, il Liverpool è stato leggero sui centrocampisti nella fase iniziale della stagione e Arthur porta un’opzione esperta nella squadra.

Dividere il tempo tra Barcellona e la Juventus, Arthur si comporta agli alti livelli previsti per il Liverpool per competere su tutti i fronti offrendo al contempo la possibilità di riparare il suo valore dopo essere caduto in disgrazia sotto Massimiliano Allegri alla Juventus. Non un gran marcatore, Arthur non accenderà il foglio delle statistiche al Liverpool, ma è un passante ordinato che può inserirsi nel centrocampo tre di Klopp.

Il Brasile internazionale si adatta anche alla squadra come Alisson, Fabinho e Roberto Firmino sono tutti coinvolti nella configurazione internazionale e non c’è dubbio che sia alla ricerca di più minuti nel tentativo di attirare l’attenzione di Tite. Questa familiarità può aiutare Arthur a stabilirsi rapidamente, il che è fondamentale per completare gli affari nel giorno della scadenza. Il Liverpool sembrava soddisfatto della squadra per iniziare la stagione e ha affrontato il proprio centrocampo con un acquisto non così appariscente dopo aver speso molto per Darwin Nunez, ma Arthur fornisce profondità di qualità.

Quando Thiago tornerà dall’infortunio, Klopp avrà la possibilità di cercare di mantenere freschi i suoi centrocampisti senza esercitare troppa pressione di Harvey Elliott spalle perché poco distante da una frattura alla caviglia subita la scorsa stagione. Con una stella tutt’altro che stellare per la stagione, un nuovo centrocampista combinato con una vittoria in rimonta dell’ultimo secondo Newcastle United mercoledì dovrebbe essere proprio ciò di cui i Reds hanno bisogno dopo un inizio di stagione tutt’altro che stellare.

Insieme al ritorno di Darwin dalla squalifica questo fine settimana, è il modo migliore per affrontare il Merseyside Derby Everton Sabato. C’è ancora molto lavoro da fare dato che il Liverpool è già a sette punti di distanza dell’Arsenale ritmo in cima alla Premier League e cinque punti dietro Manchester City. Ma la squadra di Klopp sta iniziando a guarire in altre aree con Joel Matip e Diogo Jota tornare ad allenarsi, che è una gradita spinta mentre i Reds si preparano a correre.