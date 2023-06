Sbarazzati di tutte le zanzare in casa quest’estate con questo prodotto di Lidl.

La presenza di zanzare solitamente è uno dei principali problemi nelle case durante l’estate, infatti l’arrivo del caldo fa sì che queste, le mosche e altri insetti compaiano diventando vere e proprie fonti di fastidio quando non si sa come liberarsi da loro. Oggi vi mostriamo un incredibile prodotto di Lidl per liberarvi dalle zanzare quest’estate che vi piacerà moltissimo, in quanto una delle soluzioni più efficaci per stare tranquilli in casa senza essere disturbati… sta spopolando nelle vendite!

Da diverse settimane Lidl ha molti prodotti ideali per l’estate nei suoi diversi cataloghi, tra cui diverse soluzioni per rendere le zanzare meno fastidiose e poter creare un ambiente più confortevole e salutare senza di esse.

La zanzariera avvolgibile di Lidl che salverà la tua estate

Si tratta della Zanzariera avvolgibile per finestra, una delle diverse opzioni di zanzariere che la catena tedesca ha attualmente in vendita e che si distingue principalmente per essere avvolgibile, il che ti permetterà di utilizzarla o non utilizzarla facilmente quando ne avrai bisogno. Attualmente ha un prezzo di 29,99€, una somma che rappresenta un affare in quanto realmente è una soluzione efficace e veloce per liberarsi delle zanzare in casa.

Questa fantastica zanzariera avvolgibile di Lidl è appositamente progettata per la finestra, con tessuto in fibra di vetro a maglia molto fine e traspirante, con visibilità ottimale. Offre un sistema di fissaggio con viti che è semplice ed efficace, facile da installare e senza complicazioni. Fornisce una protezione efficace contro gli insetti, anche se la finestra è aperta, poiché la coprirà per non far passare nessuno.

I suoi materiali sono resistenti alle intemperie, garantendo una grande durata, oltre ad altre caratteristiche molto interessanti, come la resistenza ai raggi UV, giunti a spazzola per una chiusura perfetta e una personalizzazione totale, poiché sia i profili che il telaio e il tessuto possono essere accorciati in modo individualizzato. Il kit di vendita include vari accessori e le istruzioni necessarie per un corretto montaggio.

Le sue misure sono di 130 x 160 cm, con un peso di 2,16 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, le guide e la striscia della maniglia sono in plastica, mentre la tela è in fibra di vetro e il telaio in PVC, tutti di qualità e con tutte le garanzie per offrire la massima efficienza e durata.

4.7/5 - (7 votes)