Sbalorditivo parasole Schneider Valencia Grande, solo da Lidl a 189,00 €: il vostro giardino non sarà più lo stesso!

Sei alla ricerca di un ombrellone perfetto per proteggere dal sole e per godersi al meglio le giornate estive? Lidl presenta il parasole Schneider Deportata Valencia Grande, un’opzione eccellente che combina design, funzionalità e materiali di alta qualità. Il prezzo del prodotto è di 189,00 €.

Innovazione e design: il parasole Schneider Valencia Grande

Questo parasole presenta un design innovativo che consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sul terrazzo o in giardino. Le sue cornici balene consentono un’apertura della manovella facile e veloce. Inoltre, il parasole può ruotare a 360° grazie al suo pedale, permettendo di cambiare la posizione dell’ombra in base alla posizione del sole durante la giornata. La sua inclinazione regolabile permette di ottenere l’angolazione perfetta per godersi un’ombra ottimale.

Protezione e funzionalità: dal sistema di apertura alla protezione UV

Il parasole Schneider Deportata Valencia Grande offre una protezione dal sole efficace grazie alla sua protezione UV di 80 (UV Standard 801), garantendo così sicurezza e benessere durante l’esposizione al sole. Inoltre, il suo sistema di ventilazione permette di mantenere una temperatura piacevole sotto l’ombrellone, evitando l’accumulo di calore eccessivo.

Il prodotto include una copertura protettiva opaca con cerniera e posta, un manuale di istruzioni e un supporto per piastre per piastre di percorso di 50 x 50 cm, garantendo così una maggiore stabilità e durata nel tempo.

Materiali di qualità e durata: l’alluminio e il poliestere protagonisti

Il parasole Schneider Deportata Valencia Grande è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata. Il rivestimento è in 100% poliestere, un materiale resistente e facile da pulire. Il telaio, invece, è realizzato in alluminio e acciaio dipinto in polvere grigio antracite, conferendo al prodotto un aspetto elegante e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente esterno.

Dimensioni con telaio: circa L 320 x W 280 x 230 cm

Vestenza: circa L 280 x W 280 cm

Peso: circa 19,2 kg

In conclusione, il parasole Schneider Deportata Valencia Grande è la scelta ideale per coloro che cercano un ombrellone funzionale, elegante e di alta qualità a un prezzo di 189,00 €. Con il suo design innovativo, la protezione UV e i materiali resistenti, questo prodotto soddisfa tutte le esigenze per godersi al meglio le giornate estive all’aperto.

