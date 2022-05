Sassuolo-Milan in diretta streaming: Ultima giornata di Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote, tempo

Il Milan ha la possibilità di vincere lo scudetto per la prima volta in 11 anni domenica. Con due punti di vantaggio e in virtù del testa a testa contro l’Inter, non devono far altro che assicurarsi di non perdere contro il Sassuolo. Basta un pareggio o una vittoria fuori casa in quelli che si riveleranno i 90 minuti più importanti che i rossoneri avranno giocato per tutta la stagione.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 15 partite di Serie A, un periodo con 10 vittorie in cui ha superato gli avversari 19-5. Tuttavia, il Milan non batte il Sassuolo dal 2020, con sconfitte consecutive risalenti alla scorsa stagione. Il Sassuolo non ha mai battuto il Milan per tre volte consecutive e non ha travolto i rossoneri nella massima serie dalla stagione 2014-15.

Ecco cosa devi sapere:

Notizie di squadra

Sassuolo: Il Sassuolo ha subito un gol in ciascuna delle ultime 15 partite casalinghe di Serie A (26 gol in totale), ovvero la serie più lunga di sempre nella massima serie. Solo l’Inter (320) ha effettuato più tiri di Sassuolo (299) e Milan (296) nel secondo tempo di questa stagione. I Neroverdi sono anche terzi per gol segnati in questo periodo con 34, dietro solo a Napoli e Lazio, ma hanno anche subito il terzo maggior numero di gol in quell’arco di tempo (32, meno solo di Venezia ed Empoli).

AC Milan: Il Milan ha raccolto 83 punti in Serie A in questa stagione, il totale più alto nell’era dei tre punti per vittoria (escluso il 2005-06 quando è stato colpito con una penalità). I rossoneri potrebbero raggiungere la soglia delle 26 vittorie in Serie A per la quarta volta nella storia del club (2005-06, 1950-51 e 1949-50). Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in 17 partite di Serie A in questa stagione; l’ultima stagione di campionato in cui hanno avuto più reti inviolate è stata nel 2011-12 (18).

Predizione

L’attesa è finita e il Milan non perde l’occasione di issare lo scudetto, soprattutto quando basta almeno un pareggio per aggiudicarsi lo scudetto. Scegliere: Milan 2, Sassuolo 0.