Sarà il miglior acquisto dell’estate: Zara punta su questa camicia verde che fa sembrare snella.

Le bluse finiscono per diventare quel capo comodo che tutte vogliamo in diversi momenti. Per questo Zara punta su questa camicia verde che vedrai che ti starà benissimo.

Si distingue per le sue stampe ed è in linea con la stagione che inizia. Ecco alcune delle caratteristiche dell’indumento.

Come è la camicia verde che fa una bella figura

Si distingue soprattutto perché è stampata e ha perline. Ha un collo rotondo con cordino e questo attira l’attenzione. Con scollo a V e maniche corte, vedrai che è molto elegante.

Realizzata al 100% in viscosa, per Zara è naturale ventilare e spazzolare i capi per prendersi cura dei tuoi vestiti delicati. Se il lavaggio a secco è necessario, cerca lavanderie che utilizzino tecnologie rispettose dell’ambiente.

Deve essere lavato a mano a max 30ºC, non usare candeggina, stirare a max 110ºC, non lavare a secco e meglio evitare l’asciugatrice.

In questa azienda lavorano con fornitori, lavoratori, sindacati e organizzazioni internazionali per sviluppare una catena di approvvigionamento in cui i diritti umani vengono rispettati e promossi, contribuendo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Varie combinazioni

È fortunato poter avere questa blusa perché è un capo top. Puoi abbinarla a una varietà di capi, come i jeans dritti in vari colori che costano 29,95 euro, biancheria intima di diversi tipi come il pizzo, pantaloni larghi stampati che costano 29,95 euro, occhiali da sole per l’estate, sandali piatti o con zeppa, oltre a borse leggere per la stagione.

Se ti piace questa blusa…

Allora ci sono molti altri esempi che vedrai che ti piaceranno sullo stesso sito web. Abbiamo la blusa in pizzo bianco che costa 22,95 euro, la camicia stampata di diversi tipi che costa 25,95 euro, il gilet halter con ricami che costa 22,95 euro, la blusa con maniche ricamate che costa 29,95 euro, o la blusa di cotone nero con ricami che costa 29,95 euro.

Dove posso comprarla

La camicia è sul sito web di Zara e nei suoi diversi negozi fisici dove puoi andare a comprarla da questo momento. il suo prezzo è di 25,95 euro e le taglie disponibili sono XS, M, L e XL. Ora puoi scegliere la tua e averla prima che sia esaurita perché alcune taglie non sono più disponibili nella versione online.

Verifica la disponibilità di questo capo nel negozio fisico che il sito offre prima di procedere all’acquisto.

