Sara Carbonero svela il suo colazione preferita ipocalorica: un succo detox

Parlare della colazione di Sara Carbonero potrebbe sembrare una questione marginale, ma ha il suo fascino. L’ex compagna di Iker Casillas è notoriamente riservata e raramente condivide dettagli sulla sua vita privata. Eppure, sapere cosa mangia al mattino non è un segreto così inaccessibile, ma fino ad ora non l’aveva mai rivelato. Per questo motivo, siamo entusiasti di scoprire quali sono i suoi cibi preferiti. Sappiamo che la giornalista si prende cura di sé e che il suo primo pasto della giornata è leggero, ma ricco di nutrienti.

Il Suo Succo Verde: Un’Opzione Rigenerante

Ciò che ci ha colpito di più è il suo famoso succo verde, una ricetta detox che si può preparare in soli cinque minuti. Questo drink non solo riempie il corpo di vitamine, ma aiuta anche a eliminare le tossine, un aspetto molto utile dopo le abbuffate tipiche dell’estate. Ricette come questa sono ideali per disintossicare l’organismo e ricominciare a prendersi cura di sé, fornendo un’energica spinta mattutina. Quali ingredienti contiene questo succo? Spinaci, sedano, carota, mela, limone e cetriolo. Con tali superfood, non solo avrai energia, ma farai anche un grande favore al tuo corpo.

I Benefici Degli Ingredienti

Questo succo è perfetto per rimanere attivi, grazie alla combinazione di ingredienti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, fondamentali per avere un corpo energico e sano. Gli spinaci, per esempio, sono una fonte di ferro utile per il trasporto dell’ossigeno nel sangue, essenziale per mantenere alti i livelli di energia. Il sedano, con il suo alto contenuto di acqua, è cruciale per l’idratazione del corpo, contribuendo a prevenire la stanchezza.

Preparare il Succo Detox: Facile e Veloce

Ingredienti necessari:

Un pugno di spinaci freschi

Due coste di sedano

Una carota

Una mela (verde o rossa, a seconda dei gusti)

Il succo di un limone

Mezzo cetriolo

Preparazione degli ingredienti:

Lava accuratamente spinaci, sedano, carota e cetriolo. Pela la carota e tagliala a pezzi più piccoli. Lava e taglia la mela, eliminando torsolo e semi. Ricava il succo dal limone.

Servire e Gustare il Succo Verde

Versa il succo in un bicchiere e, se lo desideri, puoi filtrarlo per eliminare eventuali residui. Aggiungi del ghiaccio se vuoi un tocco rinfrescante.

Non possiamo fare a meno di dire a Sara, anche se probabilmente lo sa già, che questo smoothie è un vero alleato per la salute muscolare e ossea. Con il suo apporto di vitamina K, calcio, magnesio e potassio, rafforza ossa e muscoli, mentre la vitamina C del limone stimola la produzione di collagene, essenziale per mantenere tutto al suo posto.