Sappiamo quando sarà possibile fare acquisti online da Primark: ecco la data precisa

Qualche mese fa, Primark ha informato i suoi clienti che avrebbe fatto il salto verso la vendita al dettaglio online. in modo che tutti i clienti potessero acquistare i loro prodotti preferiti comodamente da casa. Si tratta indubbiamente di una novità nel settore della moda che molti attendevano con ansia. Ora hanno fatto un ulteriore passo avanti e hanno confermato i progressi di Primark online. Vi raccontiamo tutto nei minimi dettagli per non farvi perdere nulla.

Il salto di Primark verso l’online

Il suo salto nella vendita al dettaglio online ha un punto particolare, opererà con una Sistema Click&Collect, In altre parole, i clienti potranno acquistare i prodotti nel negozio online, ma dovranno ritirare l’ordine in un negozio Primark fisico. È un ottimo modo per tenersi aggiornati su tutti i nuovi prodotti e non perdere nessuno dei vostri preferiti, disponibili con un semplice clic, garantendo che il vostro acquisto sarà pronto al momento del ritiro.

Questo nuovo sistema di shopping su cui Primark sta scommettendo, sarà sperimentata nei prossimi mesi per la prima volta. Questo test pilota si svolgerà nel Regno Unito presso fine 2022. Questo sarà il primo passo per rendere il servizio disponibile in tutti i Paesi in cui Primark opera. Regno Unito I clienti hanno già un sito web in cui possono verificare la disponibilità dei prodotti in ogni negozio, il che facilita gli acquisti, in quanto possono controllare se il prodotto che stanno cercando è presente nel loro Primark locale o se devono recarsi in un altro negozio per ottenerlo. Questo è già un passo avanti che il marchio ha fatto per adattarsi alle abitudini di acquisto degli ultimi anni.Per il momento i test pilota inizieranno solo nel Regno Unito, ma non c’è dubbio che sarà un successo su larga scala che rivoluzionerà lo shopping di moda di oggi. Dopo qualche mese sarà sicuramente disponibile anche in Spagna, forse già dal prossimo anno. 2023 Primark sembra essere in costante crescita nelle città in cui opera e nell’ultimo anno ha continuato ad aumentare i propri profitti. Di conseguenza, continuano a Si impegnano a innovare i loro negozicercando di raggiungere un maggior numero di utenti e adattando i propri servizi ad essi. In Negli anni precedenti avevano apertamente dimostrato che le vendite online non erano il loro obiettivo.Tuttavia, sembra che Primark Online si sia impegnato e chissà se tra qualche anno sarà possibile usufruire di questo servizio a domicilio. Dovremo aspettare ancora qualche mese, ma attendiamo con impazienza la prima di questo servizio. Clicca e raccogli di cui si parlerà molto. Stiamo contando i giorni che ci separano dalla conferma della data esatta di apertura della piattaforma in Spagna, e sono sicuro che gli sviluppatori non ci faranno aspettare troppo. Per il momento, sembra che il 2023 sarà un anno importante per le innovazioni di Primark. Sapete già con cosa lancerete questo servizio? La nostra lista è così lunga che non sapremmo nemmeno da dove cominciare.