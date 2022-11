Così puoi sapere se ti stanno spiando su WhatsApp

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ed essendo la più scaricata, è in costante innovazione, soprattutto in tema di privacy. Ma la tecnologia è uno strumento a doppio taglio che mal gestito può causare gravi conseguenze. E WhatsApp non fa eccezione: escono continuamente nuove applicazioni per cercare di aggirare la privacy. Oggi vedremo in che modo sapere se qualcuno ti sta spiando su WhatsApp.

Parliamo di un crimine

È anche possibile intercettare le conversazioni di altre persone a loro insaputa, il che è un reato. Per fortuna è possibile sapere se qualcuno sta guardando il tuo WhatsApp senza dover installare alcuna applicazione o programma: basta sapere come utilizzare l’opzione fornita dalla stessa ‘app’ di messaggistica istantanea.

Il trucco è sapere quante sessioni sono aperte con il tuo account. Qualcosa che può essere fatto direttamente dall’applicazione di messaggistica stessa e seguendo pochi semplici passaggi.

Qualcuno ti sta spiando su Whatsapp? I segnali e come scoprirlo con certezza

Se lo schermo del tuo telefono si surriscalda, la batteria si esaurisce prima del solito o ricevi notifiche e poi quando apri WhatsApp non c’è nessun nuovo messaggio, è probabile che tu abbia un voyeur che ti sta controllando.

Ma il trucco che ti permetterà di scoprire con certezza se qualcuno ti sta spiando su Whatsapp è nelle impostazioni (i tre punti verticali in alto a destra se hai Android o in ‘Impostazioni’, in basso a destra, se hai iOS): lì vedrai “Dispositivi collegati” e così potrai sapere quante sessioni sono aperte con il tuo account.

