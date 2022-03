Santander potrebbe aumentare i suoi accantonamenti per crediti inesigibili per l’Ucraina

Banca Santander crede che L’invasione russa dell’Ucraina e le sanzioni imposte dai paesi occidentali potrebbero richiedere iIncrementi dei fondi svalutazione crediti del gruppo bancario e uno riduzione della loro capacità di generare reddito e risultaticome segnalato alla National Securities Market Commission (CNMV).

Nel documento di registrazione universale che l’entità presieduta da Ana Botín ha inviato questo martedì al CNMV, Santander ha avvertito che il conflitto è “aggravamento” dei problemi della filierapropiziando la volatilità dei mercati azionari e, in definitiva, potrebbe “causare un forte rallentamento dell’economia mondiale e incidono negativamente sulla capacità di pagamento di alcuni clienti del gruppo”.

Sebbene la banca abbia avvertito che l’impatto del conflitto “dipende da una serie di fattori che sfuggono al suo controllo”, ha anche affermato di non essere presente in Russia o Ucraina e che la sua esposizione diretta su entrambi i mercati “è non materiale.”.

Alla fine del 2021, Santander aveva un fondo svalutazione crediti di 23.698 milioni di euroil 4% in meno rispetto al 2020, che ha rappresentato una copertura complessiva delle attività deteriorate del 71%, cinque punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, il conflitto nell’Europa orientale non è l’unica cosa che Santander ha evidenziato nel rapporto, poiché cita gli effetti della pandemia di Covid o della “Brexit” come altri rischi che possono influire sulla capacità di generare reddito e risultati.