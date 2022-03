Santander attacca il gap al ribasso all’inizio della guerra a 3,24 euro

Spettacolare rimbalzo dai minimi della scorsa settimana per le azioni dell’entità cantabrica, avvicinandosi silenziosamente all’importante resistenza che ha nel gap ribassista della sessione del 24 febbraio.

Un gap ribassista è uno spazio lasciato dal prezzo (un gap) che si verifica quando l’offerta è molto più alta della domanda e quindi, quando il sottostante in questione inizia a negoziare, lo fa ben al di sotto del prezzo di chiusura della sessione precedente. I gap possono essere sia rialzisti che ribassisti. Un gap ribassista ha connotazioni di debolezza e questo ‘gap’ diventa automaticamente lo ‘stop loss’ per qualsiasi posizione corta (o ribassista) sul sottostante in questione.

Ed è quello che abbiamo a Santander, un imponente gap ribassista a livello di 3,2375 euro. I 3,24 euro. Normalmente, questa lacuna viene colmata e il prezzo si prende poi un meritato riposo, una piccola sosta lungo il percorso. Tanto più che dai minimi di lunedì della scorsa settimana il prezzo accumula un rialzo del 26%. Sotto, dalla parte dei supporti, abbiamo il gap rialzista per questo mercoledì (2,98) e soprattutto e di ben maggiore rilevanza abbiamo il gap rialzista di 2,6970 euro.