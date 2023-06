Sandali Skechers: comodi, perfetti con i jeans e convenienti, indispensabili nella tua vita.

Se non sai quale scarpa indossare per la prossima uscita serale, i sandali Skechers di cui hai bisogno nella tua vita sono davvero speciali.

Sono le Beverlee – High Tea Sandal, e sono uniche per poter sfoggiare questo prodotto dalle qualità uniche.

Potrai godere del loro stile casual, ideale per feste ed eventi non troppo formali, con tallone scoperto e tacco basso a zeppa. Hanno anche una tomaia in lino lucido e una micromaglia con intersuola in sughero che caratterizza quel design.

I sandali Skechers di cui hai bisogno nella tua vita

Con il plantare più confortevole

Ma se c’è qualcosa che si distingue in questo prodotto di colore beige naturale, è l’inclusione del plantare di comfort Luxe Foam nella parte interna. Potrai indossare i sandali durante tutto il giorno o tutta la notte senza sentire dolori o fastidi in modo da poterti divertire.

Sotto, una suola flessibile eviterà cadute e scivolamenti, cosa molto importante se sarai vicino alla piscina. Nel frattempo, la sua piattaforma di poco più di un centimetro e il suo tacco di quasi sei centimetri ti daranno una posizione elegante.

E, come sempre, il marchio Skechers dimostrerà che questa è una calzatura di grande qualità, prodotta dall’azienda americana.

Sfrutta lo sconto a tempo limitato!

Il prezzo dei sandali è di 60,00 euro IVA inclusa, anche se sul sito web di Skechers hai uno sconto del 20% per un tempo limitato se inserisci il codice MOM20. Inoltre, se ti registri sulla piattaforma Skechers Plus, ottieni un ulteriore sconto di 5 euro e spedizioni gratuite al negozio più vicino. Se non hai mai acquistato prima, è un’ottima occasione per registrarti e farlo. In questo modo potrai beneficiare di diverse vantaggi esclusivi solo per te essendo un membro di questa azienda.

A soli 40 euro, porteresti a casa una calzatura comoda, versatile e adatta a diverse circostanze. Vedrai che è disponibile in diverse taglie e potrai scegliere la tua.

Con cosa abbinare questo sandalo

Ci sono molti capi che si abbinano perfettamente. Dai jeans di diversi colori, ai pantaloncini e alle gonne corte per mostrare le gambe in questa estate. È anche possibile indossare abiti di diversi stili e con questa scarpa con zeppa starai benissimo.

Puoi acquistare questa scarpa sul sito web di Skechers godendo di questo sconto e di tutto il comfort che meriti. Sono per te e li hai a portata di clic!

