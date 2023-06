Sandali piatti, con tacco o zeppe: i 10 affari da non perdere di Mango Outlet che andranno a ruba

Sandali piatti, con tacco o zeppe: i 10 affari da non perdere...

Arriva l’estate e, se hai bisogno di rinnovare le calzature, Mango Outlet ha diverse sandali meravigliosi. Sandali piatti, con tacco o zeppa a ottimi prezzi e facili da abbinare.

Sandali Mango Outlet per l’estate

I toni metallici sono di tendenza, quindi questi sandali sono ideali per essere alla moda. Un paio di zeppe alte 10 centimetri con cinturino alla caviglia e design a strisce. 25,99€.

Un paio di sandali piatti meravigliosi per look quotidiani. Realizzati al 100% in pelle naturale, hanno un design intrecciato e punta tonda. Puoi abbinarli a un vestito bianco midi. 22,99€.

I sandali con cinturino tra le dita sono un must-have durante i mesi estivi. Mango Outlet ha questi sandali con plateau neri che puoi indossare sia in ufficio con un vestito in denim che in spiaggia. 22,99€.

L’arancione è molto di moda questa stagione, quindi questi sandali sono una scelta sicura per un’occasione speciale di giorno o di sera. Con design senza dorso e tacco a cono di 6 centimetri di altezza, si abbinano perfettamente a una tuta nera lunga. 15,99€.

Questi sono alcuni dei sandali più speciali di Mango Outlet per l’estate. Con tacco a blocco di 10,5 centimetri e stampa animalier, meritano di essere i protagonisti del look, quindi abbinale a capi nei toni neutri, come un vestito nero. 52,99€.

Per il giorno, questi sandali piatti imbottiti bianchi sono fantastici. Con nodo decorativo e design a strisce, sono molto comodi e versatili, quindi vanno bene con tutto. 13,99€.

Un paio di sandali molto originali, di colore rosso aranciato e con suola dentata. Hanno chiusura a strappo e punta rotonda. Offrono il massimo comfort e puoi abbinarli a una camicia e pantaloncini. 19,99€.

Per un’occasione speciale, questi sandali sono un’opzione molto interessante. Con tacco a blocco di 7 centimetri di altezza e design a strisce, sono di colore nero e offrono molte possibilità di abbinamento con stile.

Un paio di sandali in pelle con design a strisce e chiusura a fibbia di colore marrone che risolveranno tutti i tuoi problemi di stile fino a settembre. Si abbinano perfettamente a tutto, come una tuta corta beige. 22,99€.

