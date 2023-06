Sandali con zeppa e cristalli: così Zara definisce la sua migliore creazione per l’estate

Se c’è una calzatura estiva di punta, quella è il sandalo. Vedrai che completerà sempre il tuo outfit e per questo devi tenerlo in considerazione. Come i sandali con zeppa con cristalli.

Come sono i sandali con zeppa con cristalli

Vedrai che sono con tacco a zeppa con dettaglio di cristalli. E questo li rende ancora più eleganti. Inoltre hanno sottili fasce di raso e è importante sottolineare che la scarpa ha la punta quadrata. Si chiudono facilmente con una fibbia sul cinturino alla caviglia.

Inoltre l’altezza del tacco è di 7,8 cm, quindi ti innalzi di diversi centimetri e apparirai più alta e snella.

In marrone, la tomaia è al 100% in poliestere, la fodera è al 100% in poliuretano, la suola è in 100% poliuretano termoplastico e la soletta è al 100% in poliestere.

Come mantenere questo sandalo

Come possiamo vedere, è uno dei più eleganti e per questo lo vorrai per molte occasioni. Azioni semplici come pulire gli articoli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto, possono aiutarci a prendersene cura. Quando possibile, cerca di utilizzare prodotti rispettosi dell’ambiente.

In particolare, questo sandalo non deve essere lavato, né immerso nell’acqua, non usare candeggina/sbiancante, considera che la pelle/vernice/antico può essere pulita con un panno di cotone asciutto. Inoltre, è sconsigliabile stirare, mentre il camoscio/nabuk/serraggio deve essere pulito con una spazzola morbida o una spugna dura.

È importante stabilire che non deve essere pulito a secco e non deve essere messo in asciugatrice.

Qual è il prezzo di questo sandalo

Lo trovi sul sito web di Zara dove ci sono abiti e accessori. Per questo devi entrare e non uscire perché ci sono molti capi di abbigliamento per questa stagione e lo fai sempre nello stesso posto.

Il prezzo di questo sandalo così sofisticato è di 59,95 euro. Le taglie a cui puoi accedere vanno dalla 36 alla 41, è il momento di scegliere la tua taglia e avere queste calzature per cena, andare in terrazza e soprattutto per uscire di sera. È molto versatile e puoi acquistarlo online o in un negozio fisico e controllare se sono disponibili.

Sul sito web stesso puoi vedere la disponibilità di questo sandalo anche nel negozio fisico.

