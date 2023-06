Sandali comodi, piatti e versatili: il modello che sta andando a ruba da Skechers

Esistono alcune marche in cui ci si può fidare per i risultati molto buoni che i loro prodotti solitamente offrono alle loro acquirenti. Skechers è una di queste poche marche, e le sandali On the GO 600 sono un ottimo esempio del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono i sandali che stanno volando da Skechers

Queste sono calzature ideali per le prossime settimane estive, che manterranno i tuoi piedi freschi e comodi durante tutto il giorno. Indipendentemente da come sarà la tua giornata, non sentirai dolori o fastidi. Non dovrai nemmeno preoccuparti della sudorazione.

Le On the GO 600 decorano la tua vita!

Come afferma il produttore, con il suo colore rosa chiaro e un design che non lascia nessuno indifferente, questi sandali creano outfit davvero incantevoli in pochi secondi. Puoi abbinarli come vuoi, ma non importa come lo fai, saranno le protagoniste indiscusse del tuo look; grazie alla tomaia in tessuto sintetico testurizzato a serpente e alla pratica chiusura in velcro.

Questo sandalo casual con cinghie si distingue per altri interessanti dettagli, come l’intersuola sagomata Goga Mat e l’intersuola con ammortizzazione ad alto impatto e capacità di reazione, è stata sviluppata per aiutare ad assorbire gli impatti. Incorpora una tecnologia di memoria che impedisce il dolore alle articolazioni al contatto con il suolo.

Nello stesso senso, hanno una suola con trazione multidirezionale che previene colpi e cadute su superfici scivolose.

Leggere e facili da indossare

Il peso di questa calzatura è inferiore a 100 grammi, quindi arriverà un momento in cui ti dimenticherai di averle addosso. Uniti a questo, la chiusura in velcro regolabile sul collo del piede con anelli resistenti, metterle e toglierle è davvero facile.

Inoltre, ti piacerà sapere che questo è un articolo 100% vegano, in cui non sono coinvolti animali nella catena di produzione. Skechers mantiene un impegno contro il maltrattamento degli animali e, se condividi questo modo di vedere la vita, è qualcosa che sicuramente apprezzi.

Misure e prezzo

Questi sandali di larghezza media sono disponibili solo in tre misure, dalla 37 alla 39, quindi controlla attentamente quale sia quella ideale per te.

Il loro prezzo è di 60,00 euro, essendo una calzatura che ti accompagnerà per molti anni. valgono la pena per il loro aspetto, la loro resistenza e la loro comodità.

E una buona notizia è che, se approfitti dell’occasione e ti registri su Skechers Plus, potrai beneficiare di uno sconto di 5 euro e anche di spedizioni gratuite. In altre parole, puoi risparmiare una piccola somma che rende l’acquisto immediato ancora più consigliato.

4.6/5 - (8 votes)