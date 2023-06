Sandali a fascia con tacco: ecco il nuovo gioiello disponibile sul sito di Mango Outlet.

In estate, i sandali sono le calzature che vanno di più. E se hai un modello trendy e in offerta, allora è ancora meglio. Sono i sandali a striscia con tacco di Mango Outlet.

Ti raccontiamo alcune delle caratteristiche più importanti di questo modello che non puoi perderti quest’estate.

Come sono i sandali a striscia con tacco

È un design top che ha delle strisce e che in questo modo snellisce le gambe. Un altro dettaglio è che ha la punta quadrata e una cinturino alla caviglia per una chiusura più forte. In questo modo si assicura che il sandalo non si stacca e ha la chiusura a fibbia.

Inoltre questo tacco misura 5 cm, quindi sarai sempre più alta con il massimo comfort.

In diversi colori

Sebbene ci siano molti numeri esauriti, sicuramente nel negozio fisico possiamo vedere e comprare diversi colori. Da un lato, c’è il marrone chiaro, che va bene con i jeans e i vestiti lunghi ed è l’ideale per quest’estate.

Mentre il rosso arancione è uno dei colori più dinamici e che offre maggiore eleganza. Non puoi perderlo, inoltre è in offerta.

Il terzo tono in cui è possibile acquistare questo sandalo è il bianco. In realtà è quello che va perfetto con tutti i vestiti e i colori che hai nel tuo armadio. In questo modo, stanno benissimo con i vestiti a righe, in nero o in colori più forti.

In offerta sul sito di Mango Outlet

È una fortuna aver trovato questi sandali su questo sito perché ci sono sempre sconti su abbigliamento e accessori a un prezzo più basso. Se il prezzo iniziale è di 29,99 euro, poi è stato scontato a 22,99 euro, e infine il prezzo che pagherai per loro è di 19,99 euro, grazie allo sconto del 33 per cento.

Come abbiamo specificato puoi acquistare sia online che nel negozio fisico. In ogni colore ci sono diverse taglie e il trucco è cercare quella che ti interessa con il colore che ti piace di più. Dallo stesso sito puoi vedere la disponibilità in ogni negozio.

In ogni caso, se decidi di acquistare online, vedrai che è molto facile e non dovrai muoverti. Inoltre, puoi fare un giro sul sito e ottenere sconti su altri capi e accessori come questo.

