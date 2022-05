San Isidro 2022: Come sarà l’agricoltura del futuro?

Il 15 maggio, come ogni anno, la festa del San isidro labrador, patrono dei contadini. In una data così importante per la professione, è importante visualizzare il evoluzione del settore negli ultimi decenni e analizzare il sfide attuali e future gli agricoltori dovranno affrontare.

coltivazione biologica È una delle zone con più affezione economica e sociale in Spagna. “Si tratta di una pilastro che l’Unione Europea vuole promuovere attraverso le nuove politiche del Green Deal europeo”, spiega Daniel Mules, Responsabile del biocontrollo e dei prodotti biotici presso Sipcam Iberia.

Tra il 1995 e il 2018, secondo i dati della Generalitat de Catalunya, l’area dedicata alle colture biologiche è passato da 5.000 ettari a 210.000. Una crescita che è stata accompagnata dalla domanda interna.

Come affermato nella relazione “Il futuro del settore agricolo spagnolo”redatto da PWC e Aepla, “l’agricoltura è un settore con forte radicamento nell’economia, nella società e nel territorio dalla Spagna quello genera ricchezza non solo attraverso la propria attività, ma anche nel resto dell’economia grazie alla sua interrelazione e capacità di carico su altri settori”.

Così, il sistema agroalimentare costituisce il seconda industria del paesevicinissimo al turismo, con a 10,6% di contributo al PIL e il 14,2% all’occupazione”, sottolinea la monografia.

Il fatturato medio annuo sta sopra il 20 miliardi di eurogenera intorno 750.000 posti di lavoro e il Valore Aggiunto Lordo (GVA) del settore ha mantenuto a tendenza relativamente stabile e al rialzo.

Nonostante i dati siano compiacenti e nonostante si tratti di un settore radicato nel sistema produttivo del paeseil settore agricolo sta affrontando grandi sfidela cui evidenza statistica riflette una realtà meno incoraggiante.

Le sfide del settore agricolo

Tre agricoltori su cinque in Spagna hanno più di 55 anni. Il sollievo generazionale rappresenta uno dei grandi problemi dell’agricoltura. Uno che, inoltre, si accentua inserendo la variante del innovazione tecnologica. Il bassa redditivitàil il prezzo è in calo e le difficoltà accesso alla terra potrebbe giustificare questo mancanza di mano agricola giovane e digitalizzata.

Il raccolta e analisi dei dati in tempo reale saranno sempre più necessarie nel settore, secondo lo studio sopra citato, e anche che emergeranno nuovi concorrenti come tecnologia e innovazione dare modo di nuovi vantaggi competitivi e aumentare la produttività, ecc.

“In questo contesto”, chiarisce il testo, “il settore agricolo non solo non sarai ignaro di questi progressi, ma lo sarai uno dei principali campi di applicazione di molti di essiche causerà un profondo trasformazione entrambi i attività agricola nonché i suoi rapporti con il resto degli agenti del settore e con il consumatori”.

Il sostenibilità e rispetto per ambiente sarà fondamentale in queste nuove tecniche di coltivazione e sfruttamento. Ciò comporterà il modificazione genetica della coltura (OGM), il meccanizzazione del lavoro agricolo attraverso nuovi macchinari, introduzione di nuovi tecnologie dell’informazione per automatizzare la gestione dell’azienda agricola o, tra l’altro, l’integrazione di vari banche dati.

I quattro versanti del futuro agricolo

Le condizioni meteorologiche favorevoli sono uno dei punti di forza del settore in Spagna, così come gli elevati standard di qualità e sicurezza. Per quanto riguarda il suo debolezzeil struttura aziendale atomizzata e il poco coordinamento tra i diversi agenti del settore interessato costituiscono un grande fattore di rischio per il settore insieme al sottofinanziato.

lun crescente domanda di ciboil Progresso tecnologico e la capacità di attrazione di nuovi profili giovani e digitalizzati, come evidenzia la monografia PWC e Aepla, sono i opportunità agricole. Ma il attuale carenza di ricerca e sviluppo agricoloil prezzi basati sui mercati internazionalil’apparenza di nuovi concorrenti e l’emergere del nuovo piaghe e malattie Come la cotone del Sud Africa sono alcune delle sue minacce.

Secondo il rapporto “Vision on the future of Europe. Cinque passi per promuovere l’innovazione, la competitività e la produttività sostenibile”, un ulteriore sviluppo dell’innovazione agricola potrebbe fornire nel 2050 a 67% di cibo in più a prezzi inferiori del 50%.così come ridurre le emissioni di gas serra o promuovere il conservazione della biodiversità generando, durante tutto questo processo, benefici sia per l’agricoltore che per l’ambiente.

Sipcam Iberia, porta aperta all’innovazione nel settore

“Affronteremo con successo tutte le sfide dell’agricoltura?” Questa è la domanda che si pone sipcam iberiaazienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti fitosanitari, biostimolanti e nutrizionali per l’agricoltura.

Sistemato svedese e con uno ottimo track record che dura dal 1974, ipcam Iberia non solo si distingue per il suo grande varietà di prodottima il suo valore differenziale risiede in consigli completi che l’agricoltore ha a portata di mano e attraverso il quale puoi ottenerne alcuni colture più efficienti e raccolti di qualità superiore.

Il mercantile valenciano, allineato con il trasformazione sostenibile e tecnologica del settore, offre alternative adatte per agricoltura ecologica insieme a prodotti di bioprotezione che aiutano a controllare i parassiti, tra le altre opzioni.

Inoltre, e proseguendo con uno dei suoi obiettivi fondanti: fare domanda soluzioni di ricerca innovative sviluppo agricolo-, l’azienda sviluppato nel 2020 insieme all’Università di Córdoba il Cattedra di Trasformazione Digitaleconosciuto anche come Sedia Sipcam.

Un progetto che permette ai professionisti del settore di sviluppare il proprio competenze digitali e scopri le ultime tendenze in TICcosì come nel analisi dei datiper adattarli all’ambiente agricolo.

I suoi obiettivi comprendono, tra gli altri aspetti, il sviluppo e implementazione di assistenti virtuali, reti di sensori vicine e remote e il modellazione al computer sulla nuvola.

Inoltre, vuole promuovere a agricoltura sostenibile basato sulla conservazione e l’agricoltura di precisione, nel uso di nuove molecole che favoriscono lo sviluppo di colture e l’ ridotto utilizzo degli input.

Nell’ambito della sostenibilità e della massima resa del raccolto, Sipcam Iberia ha lanciato lo scorso anno a nuovo Software nutrizione delle piante chiamata Crop Balance. Questo strumento incoraggia un uso più razionale e responsabile dei nutrienti dall’agricoltore, che consente di migliorare la qualità del raccolto senza la necessità di applicare più prodotti fitosanitari perché, come affermato Xose Lois Devesail responsabile del paese dell’azienda, “di più non è sempre meglio. Quello di cui hanno bisogno i professionisti del settore è un abbonato intelligente”.

Sipcam Iberia, con più di 50 anni di nutrizione delle piante alle sue spalle, avanzando così nel suo scopo di aiutare l’agricoltore e promuovere un uso razionale, sostenibile e rispettoso dell’ambiente di tutti prodotti che sviluppa.