Sampdoria-Juventus in diretta streaming: pronostico partita Serie A, canale TV, come guardare online, notizie squadre, quote

Dopo una forte vittoria contro Sassuolo a casa, Juve testa a Genova per fare la squadra contro Sampdoria lunedì per concludere la seconda settimana di campionato di Serie A. La Samp sta uscendo dalla sconfitta interna per 2-0 Atalanta mentre i bianconeri hanno battuto 3-0 il Sassuolo, con il primo gol di Angel Di Maria (successivamente infortunato e fermo da almeno una settimana) e una doppietta di Dusan Vlahović. La Juventus ha vinto entrambe le partite contro la Samp la scorsa stagione, battendola 6-3 in entrambe le vicende. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: lunedì 22 agosto | Volta: 14:45 ET

Posizione: Stadio Luigi Ferraris — GenovaItalia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Sampdoria +525; Disegna +295; Juventus -175 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Sampdoria: Marco GiampaoloLa Sampdoria ha perso 22 delle 38 partite la scorsa stagione, è la seconda più a pari merito in Serie A con Spezia e solo sopra Venezia (23). Hanno avuto un’estate difficile con il club ancora alla ricerca di una nuova proprietà e questo li ha lasciati in difficoltà per permettersi acquisti rilevanti. Il giocatore chiave Abdelhamid Sabiri guida la Sampdoria con 0,4 gol previsti su sette tiri. Ha generato solo 1,3 gol attesi e ha segnato tre gol nelle sue 14 presenze con la Samp la scorsa stagione.

Juventus: Considerando gli infortuni del portiere Szczesny, Paul Pogba, Angel Di Maria e Federico Chiesa, ancora convalescente dall’infortunio al LCA, Massimiliano Allegri dovrà contare sui giocatori che ha. internazionale degli Stati Uniti Weston McKennie ha fatto il suo primo inizio di stagione con la Juventus mentre torna lentamente in forma. Ha giocato 76 minuti, effettuato 29 tocchi, creato una possibilità e completato l’84% dei suoi passaggi, il quinto punteggio più alto della Juventus.

Predizione

I bianconeri non devono perdere l’occasione e dovrebbero vincere, nonostante gli infortuni in rosa. SCEGLIERE: Juventus 3, Samp 1.