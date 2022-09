Salut riduce la burocrazia dei medici nel prescrivere farmaci

Il servizio sanitario catalano (CatSalut) ha semplificato la procedura eseguita dai medici per convalidare il continuità d’uso dei dispositivi medici e di alcuni farmaci dei vostri pazienti, che allevierà il onere burocratico dei medici del assistenza sanitaria di base.

Una delle richieste storiche dei medici di base è ridurre alcuni compiti burocratici nella prescrizione dei medicinali, per poter dedicare maggiori sforzi alla visita, alla diagnosi e alla cura dei pazienti.

Uno di quegli oneri burocratici è il validazione ogni anno dei dispositivi medici e per alcuni farmaci, atto con il quale il medico certifica che la loro prescrizione è in corso e quindi il paziente può continuare ad acquistarli in farmacia.

Questo è il caso della prescrizione di prodotti sanitari come pannolini per adulti o di certo farmaci per la demenza, antitrombotici, antipsicotici o immunosoppressori.

Poiché le fonti di Salut hanno avanzato a Efe, il CatSalut ha esteso la validità della convalida da uno a due anni, in modo che, se le prescrizioni vengono rinnovate senza modifiche in questo periodo, non è necessario convalidarle nuovamente.

È una misura che ha già iniziato ad essere applicata e, nella prima settimana, Il 44,1% di queste procedure è stato evitato.

La nuova istruzione incorporerà anche, da ottobre, a infermieri al gruppo degli attuali professionisti validatori (medici e farmacisti), un passaggio logico dal momento che coloro che finiscono per prescrivere pannolini sono, per la maggior parte, professionisti infermieristici.

Inoltre, i farmaci con record specifici non richiederanno la convalida se sono adeguatamente autorizzati, il che risparmia il 93% sulle convalide mensili in questi tipi di farmaci.

La salute stima che tutti questi cambiamenti si ridurranno Convalide del 30%. da operatori sanitari: circa 51.700 al mese e 625.000 all’anno.

Queste azioni seguono la linea di altre già in vigore per ridurre l’onere burocratico dei medici di base.

Il più eccezionale, che ha iniziato ad essere applicato lo scorso maggio, è il gestione delle dimissioni per ricovero ospedaliero da questi stessi centri, che farà risparmiare quasi 300.000 visite annuali alla PAC solo per richiedere il documento di invalidità temporanea.