Salut inietta quasi 10.000 vaccini contro il vaiolo delle scimmie, che si sta allentando in Catalogna

Il Ministero della Salute ha amministrato circa 10.000 vaccini (9.690) contro vaiolo delle scimmie, malattie che sono state confermate in Catalogna per un totale di 2.143 casi dall’inizio, Anche se il tasso di crescita Sta diminuendo.

Il 12 settembre Salut ha allestito un nuovo centro di vaccinazione contro la malattia presso la Fira de Barcelona per sostenere il 18 punti di vaccinazione già esistenti in tutta la Catalogna, che somministrano l’iniezione tutti i giorni della settimana su appuntamento e solo a persone in possesso dei requisiti.

Fino a giovedì scorso, la Fira de Barcelona ha inoculato 5.259 vaccini e, sommando tutti i punti, in Catalogna sono state somministrate in totale 9.690 dosi.

In termini di casi, un totale di 3.030 casi nella Xarxa de Vigilà ncia Epidemiològica de Catalunya (XVEC) e, di questi, per il momento sono stati confermati 2.143 positivi da quando il virus è stato rilevato per la prima volta la scorsa primavera.

I positivi continuano a crescere ma da settimane il ritmo rallenta: negli ultimi 7 giorni sono stati solo confermati cinque nuovi casi rispetto ai 19 della settimana precedente e ai 77 della precedente.

La maggior parte dei casi confermati lo sono uomini tra i 20 e i 60 anni che hanno manifestato i sintomi tra il 5 maggio e il 22 settembre 2022.

Quasi tutti i casi hanno febbre, stanchezza, ghiandole gonfie ed eruzioni cutanee.

Le lesioni sono state localizzate sui genitali, intorno all’ano e alla bocca, o sopra altre zone del corpo.

Ad oggi, le gravi complicazioni descritte sono proctite (infiammazione del retto) e il coinvolgimento oculare, che in alcuni casi ha richiesto il ricovero ma sono già stati dimessi.

Il meccanismo di trasmissione più probabile è stato il contatto durante il rapporto sessuale, per lo più tra uomini e nel contesto di eventi festivi.