Saldi imperdibili su Skechers: le 4 migliori sandali e scarpe da passeggio.

Ci sono sconti e se sei membro di Skechers Plus, hai anche uno sconto extra del 10% su tutta la sezione outlet. Ora puoi approfittare degli sconti incredibili su Skechers.

Qui ti mostriamo i 4 migliori sandali e anche scarpe da ginnastica per camminare o fare sport in totale comfort.

Attenzione: sconti incredibili su Skechers

Il modello GO WALK Hyper Burst – Grand Smile ha una tomaia in morbida maglia sportiva con intersuola e suola ultraleggera con ammortizzazione Hyper Burst. Offre un’esperienza ultraleggera e altamente reattiva. Questa innovativa schiuma elastica è stata creata attraverso un processo “Super Critical” con celle sferiche compresse nell’intersuola.

Hai queste scarpe al prezzo di 100 euro, ma grazie allo sconto puoi averle a 69,99 euro, oltre al 10% di sconto extra.

In diversi colori e con grande comfort, ecco le Global Jogger – Fresh Strike. Si distinguono per la loro praticità e la soletta in memory foam Air-Cooled. Il prezzo con l’offerta è di 69,99 euro.

In grigio e bianco, hai le Skechers GO GOLF Skech-Air – Dos. Sono scarpe da golf con lacci, con tomaia sintetica resistente all’acqua, intersuola con camera d’aria, soletta SKECHERS Air Cooled Memory Foam e suola senza chiodi. Il prezzo è di 125 euro, ma le puoi acquistare a 83,99 euro.

Goditi le tue avventure in campagna come mai prima con le Skechers Hillcrest – Vast Adventure. Hanno una tomaia in mesh sintetico e pelle in una scarpa da trekking casual con lacci frontali. Il prezzo è di 80 euro, ma puoi averle scontate a 63,99 euro.

Mentre le Skechers GO GOLF Max – Swing hanno una tomaia in maglia a maglia, resistente all’acqua, suola senza chiodi, intersuola con leggera ammortizzazione ultra flight e soletta confortevole Goga Max.

