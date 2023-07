Saldi Decathlon: ecco l’offerta imperdibile per gli appassionati di Paddle!

Le temperature stanno iniziando ad aumentare e stai cercando uno sport rinfrescante? Decathlon ti presenta la sua offerta del momento per farti scoprire fiumi e laghi in modo diverso! Trova questo Stand Up Paddle in promozione sul sito!

Approfitta del tuo estate esplorando la natura con Decathlon! Quando arriva il caldo, a volte è difficile praticare un’attività fisica. Lo Stand Up Paddle ti aiuta a restare in forma mentre ti rinfreschi! Questo sport ultra-trendy continua ad attirare sempre più appassionati ogni anno. È accessibile a tutti e può essere praticato da soli o con gli amici sul mare, un lago o un fiume. È un’attività completa che combina l’esercizio fisico con il piacere di navigare sull’acqua. Una volta presa in mano la tua tavola, puoi pagaiare per scoprire ambienti altrimenti inaccessibili a piedi, come spiagge nascoste. In modo più insolito, puoi anche fare yoga mentre metti alla prova il tuo equilibrio! Lo Stand Up Paddle offre un’esperienza globale, originale e divertente per il corpo e lo spirito. Per scoprirlo quest’estate, Decathlon ti ha riservato questa irresistibile offerta da non perdere.

Decathlon svuota le scorte di questo paddle e ne abbassa il prezzo sul sito!

Il tuo negozio di articoli sportivi preferito ti presenta questo Stand Up Paddle al prezzo di 210 € anziché 300 €! Il team di appassionati di Decathlon ha sviluppato questo set per accompagnarti nelle tue prime esplorazioni. È progettato per accogliere i principianti. Che tu sia da solo o in due, partirai per una passeggiata a bordo e arriverai anche ad affrontare piccole onde! Il suo ponte in schiuma e la sua maniglia in EVA offrono comfort e aderenza. Viene trasportato nella sua borsa per un peso totale di 10,5 kg. Il tempo di gonfiaggio richiede circa 6 minuti per raggiungere la sua densità ottimale. Decathlon ti presenta questo prodotto durevole e riparabile al 80% in caso di rottura. Lo Stand Up Paddle viene fornito con la sua pinna, il suo leash, una patch di riparazione, una chiave di serraggio e la sua borsa per il trasporto.