Sacyr distribuirà un dividendo flessibile di 0,06 euro il 21 giugno

Il consiglio di amministrazione di Saciro ha approvato la distribuzione di a dividendo flessibile in cui gli azionisti della società potranno scegliere tra ricevere 0,66 € per azione contanti dopo 21 giugno o a nuovo titolo ogni 39 dei vecchi.

Secondo quanto riferito dalla società alla Commissione nazionale per il mercato dei valori mobiliari (CNMV), Sacyr ha deciso di effettuare un aumento di capitale per un importo massimo di 16,4 milioni di euro, fissando in 16.433.362 il numero massimo di nuove azioni da emettere.

Il dividendo distribuito in queste stesse date addebitato all’esercizio 2020 lo scorso anno era di 0,054 euro lordi per azione, quindi quest’anno il pagamento sarà superiore del 22%, questa volta addebitato ai risultati del 2021.

Il calendario previsto per l’esecuzione dell’aumento di capitale versato è il seguente: