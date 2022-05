Sabadell, Santander, CaixaBank… settimana fantastica per le banche spagnole

Settimana fantastica per banche spagnoleche sono stati spinti sul mercato azionario dalla conferma di futuri rialzi dei tassi da parte del Banca centrale europea (BCE).

“Dopo il parere espresso al riguardo lunedì dal presidente dell’ente francese Cristina Lagardeil mercato presuppone già che la BCE aumenterà i tassi di interesse almeno due volte quest’annoe che, per la prima volta dopo molti anni, i suoi tassi di interesse sui depositi non saranno più negativi. Dietro questa decisione c’è la conferma che l’inflazione elevata sarà più persistente del previsto e che, quindi, la Bce deve agire senza indugio”, spiegano da Titoli di collegamento.

Patricia Lopez del RíoDirector of Variable Income presso Credit Suisse Management in Spagna, ha commentato che le banche spagnole sono favoriti dalla curva Euribor e la sua esposizione ai mutui, che beneficia direttamente del suo margine di interesse.

Nacho Díez, gestore Fixed Income della banca svizzera, ha aggiunto che “le banche trasferiscono direttamente sui mutui il rialzo dell’Euribor”e questo ha un effetto positivo immediato sui tuoi profitti.

In questo modo, Sabadell accumula un profitto settimanale vicino al 14%, mentre Banca Caixa viene rivalutato del 9%, banchiere 7% e Santander 8% e BBVA 4%. Parallelamente, il Euribor è salito questa settimana allo 0,364%, massimo degli ultimi 8 anni.

Nel caso di Sabadell, gli esperti di JP Morgan ha ribadito il suo consiglio di “sovrapesare” il titolocon una valutazione di 1,05 euro per azione, e affermano di avere “cieli sereni” per continuare a guadagnare posizioni in borsa.