Sabadell ribadisce il suo consiglio di acquisto su FCC dopo il contratto nel Regno Unito

Gli esperti di Banca Sabadell hanno ribadito il loro consiglio ‘acquistare’ su FCCcon una valutazione di 13,30€dopo l’appalto vinto dal gruppo di costruzioni e servizi nel Regno Unito.

Un consorzio in cui Costruzione FCC è stata selezionata come finalista per la realizzazione di un tunnel e 13 chilometri di autostrada a soli 200 metri dal sito archeologico di Stonehengefamoso patrimonio mondiale del Regno Unito di oltre 5.000 anni, per un importo di 1.250 milioni di sterline (1.476 milioni di euro).

“Notizia positiva e di limitato impatto. Nel caso in cui l’aggiudicazione finalmente avvenga e considerato il peso di FCC nel consorzio (42,5%), tale appalto rappresenterebbe un 13% del portafoglio Costruzioni, divisione che rappresenta il 3% dell’enterprise value (EV) della società”, spiegano questi analisti.

D’altra parte, questi esperti raccomandano non andare all’OPA parziale FCC ha lanciato su Metrovacesa a 7,20 euro per azione se si considera “il prezzo basso”.

In questo senso, aggiungono che “non siamo preoccupati che non ci saranno miglioramenti perché lo stimiamo Metrovacesa può pagare 680 milioni di dividendi nei prossimi 4 anni (equivalente al 57% della capitalizzazione), quindi siamo a nostro agio con il profilo di generazione di cassa della sola società”.