Rubinetto innovativo

Più che un semplice componente della cucina, il nuovo rubinetto sospeso firmato Kohler contrasta con le sospensioni leggere e minimaliste. Scopri questo design unico che attira tutti gli sguardi!

Kohler, leader mondiale nella produzione e innovazione di prodotti per la cucina e il bagno, presenta il nuovo rubinetto da cucina Purist Suspend. Questo modello unico supera i limiti del tradizionale rubinetto da cucina, poiché è fissato al soffitto. Il risultato: estetica sorprendente e prestazioni senza pari! In linea con la famiglia di prodotti Purist esistente, Purist Suspend presenta un aspetto elegante e minimalista, pur essendo uno dei design più all’avanguardia disponibili sul mercato.

Ben pensato!

Il tubo del rubinetto si attacca al soffitto con un preciso braccio girevole. Questo può essere regolato all’altezza di sospensione desiderata per soffitti da 8-10 piedi per ottimizzare l’uso. Consente inoltre una rotazione di 180 gradi per facilitarne la movimentazione sopra il lavello. La testina di spruzzatura ponderata favorisce una migliore stabilità e limita gli schizzi.

Telecomando

Il rubinetto può essere azionato tramite un telecomando wireless resistente all’acqua. Questo accessorio discreto ed elegante può essere posizionato ovunque in cucina. Non è necessario caricare ripetutamente il telecomando, poiché ha un’autonomia di un mese. Può essere utilizzato anche durante la ricarica!

Navigare nella sua semplice interfaccia è un incantesimo. Basta premere il pulsante relativo alla funzione desiderata (spruzzo normale, intenso o delicato, a seconda dell’uso) e ruotare la manopola per regolare la temperatura. C’è anche un’opzione per interrompere il flusso d’acqua ed evitare così danni durante la regolazione della testa di spruzzatura.

Come gli altri suoi prodotti, Kohler offre un rubinetto da cucina con funzionalità senza precedenti, scommettendo su un design straordinario!

Pezzo d’arte

Purist Suspend non è solo un dispositivo utilitaristico: è un oggetto d’arte in sé. La sua forma minimalista e i suoi vantaggi pratici offrono all’utente una libertà senza precedenti. Essendo sospeso al soffitto, il rubinetto libera il lavello e facilita la pulizia della vasca, del cibo e persino delle mani, poiché per attivarlo basta premere un pulsante. Sono disponibili quattro finiture (cromo lucido, acciaio inossidabile vibrante, nero opaco o ottone spazzolato moderno vibrante) per adattarsi a qualsiasi arredamento e stile!