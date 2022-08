Rubí organizza oggi una giornata di donazione del sangue

Il Consiglio Comunale di Rubino (Valles Occidental) organizza oggi, insieme al Banca del sangue e dei tessuti, una giornata di donazione di sangue. Le persone che vogliono partecipare possono farlo oggi mercoledì dalle 17 alle 20 presso la Biblioteca Comunale di Mestre Martí Taulerprevia registrazione online.

con il motto Vivi e fai vivere, la Banca del sangue e dei tessuti ricorda che i pazienti continuano ad aver bisogno di sangue per le loro cure durante l’estate, soprattutto quest’anno. Di solito donazioni di sangue fino al 30% ad agosto cambiando le abitudini delle persone.

Tuttavia, questo 2022 la riduzione è maggiore, dato che è la prima estate senza restrizioni e le persone hanno deciso di viaggiare di più. Delle 1.100 donazioni giornaliere che sarebbero necessarie per mantenere le riserve di sangue a un livello adeguato, solo poco più di 500 sono previste per questo mercoledì e un volume simile per domani, giovedì. Venerdì il numero delle donazioni programmate scende sotto le 400.

Per questo, la Banca del sangue e dei tessuti ha promosso campagne di reclutamento di donatori e ha promosso misure speciali, come l’organizzazione delle raccolte nei comuni soprattutto turistici. Si stima che tra i mesi di luglio e agosto Sono necessarie 40.000 donazioni per rispondere al trattamento dei malati.

