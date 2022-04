Rovi: laterale nel breve termine e nettamente rialzista nel medio e lungo termine

Norbel Inversiones, veicolo di investimento della famiglia fondatrice e azionista di maggioranza di Rovi, ha venduto 560.690 azioni della società, pari all’1% del capitale sociale, per 37,8 milioni di euro, in un’operazione annunciata lunedì a chiusura del mercato attraverso un comunicato inviato a il CNMV.

Analisi tecnica VALORI IN TREND LATERALE Breve termine Medio termine Lungo termine

I titoli di Rovi si ritrovano spostandosi lateralmente dallo scorso novembre e, inoltre, a brevissimo termine possiamo dire del valore che abbiamo per esso in una zona di nessuno, lontana da appoggi e resistenze chiave. In realtà il range di oscillazione, il lato stesso, sembra ben definito: 60 euro come supporto e 75 euro (massimi storici) come resistenza. E tutto quanto sopra all’interno di una chiara tendenza rialzista sottostante o primaria che va avanti dal 2010. Fino a quando la struttura dei prezzi non si rompe da una parte o dall’altra, non avremo idea di quale potrebbe essere il prossimo grande movimento di tendenza. E intanto aspettare.