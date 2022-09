Routine di ginnastica facciale per ringiovanire il viso

Il gli esercizi facciali possono ridurre significativamente alcuni dei segni dell’invecchiamento, secondo un recente studio. Per questa ragione, Work Your Face ha sviluppato un rivoluzionario sistema di attivazione dei muscoli facciali Quello rafforza i 40+ muscoli del viso e del collo che ora possiamo vedere in prima persona nel nuovo centro che ha aperto nella zona alta del Barcellona.

Questo nuovo tempio del viso ‘fitness’, il primo ad esistere in tutta la Spagna, propone un’efficace routine antietà che aumenta lo spessore dei muscoli e migliora la compattezza, l’elasticità e il tono della pelle del viso basata su esercizi che contraggono e allungano i muscoli.

Questa tecnica antietà consiste in lavora manualmente l’ovale del viso per rimodellarlo attraverso la formazione, che sono consigliato a qualsiasi persona, età , tipo di pelle e forma del viso.

Con una lunga storia nel settore cosmetico, Stephanie Marin guida il progetto con un obiettivo molto chiaro: offrire un prodotto nuovo e rivoluzionario, scommettendo sulla naturalezza e sulla cura di sé. “Il settore della cura del viso si è concentrato sul lavoro dell’incarnato dall’esterno con infiniti trattamenti. In WYF il nostro obiettivo principale è creare routine che lavorino dall’interno del muscolo per ridefinire l’ovale facciale e prevenire danni futuri attraverso ‘workout’ selezionati”, ha conclude.