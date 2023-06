Rosas, con strisce e con una piattaforma molto comoda: le sandali di Geox che ci rendono pazze

Se vuoi comfort, hai i sandali Geox in due colori. con plateau hanno un buon design e un modello che ti appassionerà.

Sono disponibili in due colori, rosa e nero, e hanno cinturini e quel plateau che ci piace tanto.

I sandali Geox che ci fanno impazzire

Il modello rosa è uno dei più distintivi di questo marchio. Sono sandali da donna con un basso plateau che hanno un design contemporaneo che offre comfort e traspirabilità.

La cosa più importante è ciò che fa la differenza e lo rende un prodotto unico. In pelle morbida, in questo caso in una romantica versione color carne, è ideale per completare look casual più femminili.

Inoltre, sono leggeri e molto facili da indossare, offrendo uno stile quotidiano ma raffinato, Rosita è ideale per goderti appieno l’estate in città e portarla anche in vacanza.

Tra le sue caratteristiche c’è la traspirabilità della suola e il benessere del piede perché sono sistemi brevettati Geox. Inoltre, è una calzatura leggera per una camminata sempre confortevole durante tutto il giorno. Noterai che ha una fibbia sul cinturino che ti permette di regolarla e che l’altezza del tacco è ideale, di 7 cm.

In due colori

La fortuna di questa calzatura è che è disponibile in due colori diversi. Da un lato, il rosa chiaro, con il quale potrai sfoggiare in molte occasioni con jeans, top dello stesso colore e persino con magliette a righe.

Mentre il colore nero è sempre più elegante. E puoi essere sicuro che si abbina perfettamente a tutto ciò che decidi di indossare. Dai vestiti ai jeans o anche a quei pantaloncini sia basici che leggermente più sofisticati.

Quanto costano

Geox garantisce affidabilità e sicurezza essendo un marchio di tempo e prestigio. Per questo devi avere questa scarpa affinché i tuoi piedi non soffrano. Il prezzo è di 129,90 euro, in diverse taglie dalla 35 alla 41, una vasta gamma per rendere più facile avere quella che desideri.

Ora puoi pagare in più rate, 3 rate da 43,30€ senza interessi (0% TAE). Quindi la tua economia sarà migliore e nel frattempo potrai comprarti i vestiti che desideri in questa stagione.

Per ulteriori informazioni, tieni presente che la consegna standard è gratuita in 2-4 giorni lavorativi, il reso è anche gratuito entro 14 giorni dalla consegna.

