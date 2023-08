Rosalía ti offre sempre di più: ha le chiavi della tendenza cutecore che sta spopolando.

Tutto ciò che arriva dal Giappone è sempre alla moda. E se a questo aggiungiamo un’artista internazionale come Rosalía, la cosa diventa ancora più grande. Vediamo come è la tendenza cutecore che sta spopolando e che la cantante adotta spesso come propria.

I viaggi in Giappone di Rosalía ci offrono immagini davvero pazze. I suoi look sono tratti da fumetti e manga che sono una pura ispirazione per questa tendenza.

Chiavi della tendenza cutecore

Fantasia

La moda giapponese è piena di colori, uniformi e tendenze anime. Rosalía stessa ha detto più volte di essere una vera otaku, che è come vengono chiamati i fan degli anime o dei fumetti giapponesi. Per questo lo stile segue l’essenza delle serie, dei film e dei libri su questo argomento.

Collegiali

Altri dei look che solitamente indossano le ragazze giapponesi sono gli uniformi delle scuole e degli istituti. Anche se hanno 20 o 30 anni, solitamente si vestono per strada con gonne plissettate corte, camicie bianche e giacche, oltre a qualche cravatta. Indossano anche calze, scarpe piatte o stivali.

Uno stile che, per inciso, è arrivato anche qui e si vede in molti luoghi. Aggiunge un tocco sexy e infantile allo stesso tempo.

Il lato più tenero

Inoltre il cutecore si identifica anche con il lato più tenero di ognuno di noi. Quindi vanno di moda i vestiti colorati. Sono vistosi e si indossano per non passare inosservati.

Tonalità pastello

Il cutecore va oltre e offre colori pastello in questo look di fantasia che abbiamo evidenziato in precedenza e che mostra le eccentricità dei manga e che piace sia ai giapponesi che a molti occidentali.

Accessori

Nei capi d’abbigliamento non possono mancare gli accessori. Danno sempre quel tocco più carino, come ad esempio animali a base di gatti, magliette con motivi di stelle e fiori e i loro personaggi anime preferiti.

Questo fenomeno è molto facile da trovare in molti dei negozi di moda che abbiamo vicino. Sia Primark, Stradivarius, Lefties che H&M hanno magliette con stampe e disegni anime, pezzi unici che vengono acquistati dagli appassionati di questo mondo che vedono nel Giappone un’arte piena di fantasia molto diversa.

Per adottare questo stile, una gonna a quadri e una felpa con motivi anime permette già di definire uno stile proprio. Puoi sempre andare oltre e tingere i capelli di colori. Su Internet ci sono gruppi di cantanti giapponesi che sono una vera ispirazione.

