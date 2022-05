Romelu Lukaku fa esplodere il suo agente sul discorso di trasferimento della finale di FA Cup: “Non lascerò mai che qualcuno parli per me”

Romelu Lukaku ha respinto il suo agente mentre la firma del record del Chelsea si ritrova travolto da un’altra tempesta mediatica dopo un’intervista con la stampa italiana.

Federico Pastorello, che rappresenta l’attaccante belga dal 2018, ha dichiarato venerdì a La Repubblica che avrebbe cercato di tenere colloqui con il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly una volta completata l’acquisizione del club. Ha anche fatto poco per raffreddare la speculazione sul fatto che Lukaku potesse tornare in Serie A un anno dopo il trasferimento del record del suo club dall’Inter e diversi mesi dall’intervista non autorizzata dell’attaccante con Sky Sports Italia in cui ha dichiarato il suo affetto duraturo per i nerazzurri.

Quei commenti hanno provocato una certa tensione tra Lukaku da una parte e l’allenatore Thomas Tuchel, la gerarchia del club e i tifosi dall’altra. Sebbene il boss del Chelsea Tuchel abbia insistito che i commenti di Pastorello non avrebbero distratto la sua squadra in vista della finale di FA Cup di domani, lo stesso Lukaku si è mosso per tracciare una linea sotto la questione.

Scrivendo su Instagram, ha detto: “Non lascerò mai che qualcuno parli per me… Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull’aiutare la squadra e finire[ing] la stagione nel miglior modo possibile.

“Quindi se qualcuno là fuori [is] cercando di dire qualcosa su di me e sul club… Non a mio nome”.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Lukaku ha lavorato duramente per riconquistare la fiducia dei tifosi e di Tuchel in quello che è stato un inizio di 2022 difficile per il belga. Tuttavia, ha iniziato a trovare la sua forma da gol nelle ultime partite e con tre gol all’attivo nelle ultime due presenze, il 29enne è ora il capocannoniere del Chelsea in questa stagione.

Alla domanda di valutare la stagione di Lukaku fino ad ora, Pastorello ha detto: “Non discuto delle scelte tattiche, ma è evidente che c’era un problema. I numeri, però, sono da considerare: è ancora il miglior marcatore della squadra, con meno giocate. tempo rispetto ai compagni. La situazione va valutata con attenzione, ora c’è la qualificazione alla Champions League da assicurarsi, c’è la finale di FA Cup. Romelu è concentrato su questo. Non abbiamo parlato d’altro”.

Quanto alla possibilità di un suo ritorno all’Inter, mentre Pastorello ha indicato che c’era stato molto “rumore” per poco prezioso, ha fatto intendere la volontà di parlare del futuro di Lukaku con Boehly. “Lui ha [Inter] e i tifosi nel suo cuore, non l’ha mai nascosto, come il suo amore per l’Anderlecht dove vorrebbe concludere la sua carriera.

“Ma non possiamo pensare alla trattativa. Il Chelsea è in trattative per l’acquisizione, non conosciamo i nuovi proprietari, figuriamoci se possiamo aprire le trattative con l’Inter o il Milan. Dobbiamo aspettare”.

Questa è stata un’esperienza fin troppo familiare per Tuchel, che ha eliminato Lukaku dalla squadra che ha pareggiato 2-2 contro il Liverpool, avversaria della finale di FA Cup, a gennaio dopo la sua intervista. Il tedesco era stato preso alla sprovvista dalla notizia dei commenti di Pastorello, ma insiste sul fatto che non distoglierà l’attenzione dalla partita di domani a Wembley.

“Se ha intenzione di parlare con il proprietario, allora forse non è nei suoi piani parlare con me”, ha detto Tuchel. “Se ottiene un incontro, forse può parlare. E’ un suo diritto e parleremo con chiunque e valuteremo la situazione di qualsiasi giocatore compreso Romelu.

“Ne ero consapevole solo cinque minuti fa. È quello che è. A volte nel calcio la tensione è così alta da attirare situazioni che non vorresti avere prima delle grandi partite. Per me non è una distrazione e speriamo non sia per tutti coloro che lavorano con la squadra”.