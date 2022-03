Roman Abramovich, proprietario del Chelsea e oligarca russo, sanzionato dal governo del Regno Unito in quanto sponsor ha tagliato i legami

Roman Abramovich è stato nominato tra i sette oligarchi russi sanzionati dal Regno Unito, mettendo in crisi il Chelsea. Al termine di una delle giornate più drammatiche della storia recente del calcio inglese, i Blues si ritrovano:

incapace di cambiare proprietà senza una nuova licenza da parte del governo del Regno Unito, che sanzionerà solo un accordo in cui Abramovich non ottiene un centesimo;

in grado di accogliere solo gli abbonati e coloro che hanno già acquistato i posti;

affrontare la prospettiva di un quarto di finale di Champions League a porte chiuse;

impedito di registrare nuovi giocatori e firmare nuovi contratti;

combattendo per mantenere gli sponsor dopo che il gigante delle telecomunicazioni Three ha chiesto loro di rimuovere il loro marchio.

Abramovich, che formalmente ha messo in vendita il club di West London all’inizio di questo mese poiché la minaccia di sanzioni incombeva, gli è stato vietato di intraprendere qualsiasi transazione con individui e imprese del Regno Unito. Non è in grado di accedere ai suoi beni nel paese e non gli è permesso viaggiare lì.

Il 55enne ha costantemente negato qualsiasi coinvolgimento con il presidente russo Vladimir Putin, ma il Tesoro ha dichiarato di essere “associato a una persona che è o è stata coinvolta nella destabilizzazione dell’Ucraina e nel minare e minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina , ovvero Vladimir Putin, con il quale Abramovich ha uno stretto rapporto da decenni”.

Il Chelsea ha ottenuto una licenza speciale in base alla quale potrà operare come squadra di calcio, ma le condizioni sono onerose. Il governo del Regno Unito ha dichiarato di essere disponibile a vendere Chelsea. Qualsiasi accordo del genere richiederebbe una dispensa speciale dal governo e una nuova licenza. Nessuno dei proventi della vendita può andare ad Abramovich mentre è sotto sanzioni.

Abramovich aveva precedentemente affermato che non avrebbe chiesto il rimborso dei 2 miliardi di dollari di debito nei suoi confronti e che i proventi netti della vendita sarebbero andati a una fondazione che avrebbe istituito per aiutare “tutte le vittime della guerra in Ucraina”. Quella fondazione dovrebbe essere sostituita mentre il proprietario del Chelsea dovrebbe dimostrare di non aver ricevuto fondi da alcuna vendita, cancellando completamente le ingenti somme a lui dovute.

Erano state presentate offerte iniziali, inclusa un’offerta congiunta dell’uomo d’affari svizzero Hansjörg Wyss e della controparte americana Todd Boehly, con diverse altre parti che avevano dichiarato un interesse.

Nel frattempo, gli sponsor del Chelsea hanno iniziato a tagliare i legami con il club per paura del danno reputazionale che la loro associazione con loro avrebbe causato. Gli sponsor della maglia Three hanno sospeso il loro contratto da 52,5 milioni di dollari con il Chelsea, che durerà fino all’estate del 2023, e hanno chiesto l’immediata rimozione del loro marchio dall’abbigliamento del club e dallo Stamford Bridge. CBS Sports capisce che nelle ore precedenti al calcio d’inizio la società di telecomunicazioni stava lavorando per rimuovere il logo degli sponsor dalle magliette che la squadra di Thomas Tuchel avrebbe indossato per la partita di Premier League contro il Norwich il 10 marzo.

“Alla luce delle sanzioni recentemente annunciate dal governo, abbiamo chiesto al Chelsea Football Club di sospendere temporaneamente la nostra sponsorizzazione del club, inclusa la rimozione del nostro marchio dalle magliette e dallo stadio fino a nuovo avviso”, ha affermato un portavoce di Three.

“Riconosciamo che questa decisione avrà un impatto sui tanti tifosi del Chelsea che seguono con passione la loro squadra. Tuttavia, riteniamo che date le circostanze e le sanzioni del governo in vigore, sia la cosa giusta da fare”.

Anche il partner del club Zapp ha sospeso l’accordo con i Blues e il partner automobilistico Hyundai Motor Company potrebbe essere il prossimo.

“La Hyundai è diventata uno dei partner più forti nel calcio nel corso degli anni e la società sostiene che lo sport sia una forza positiva. Stiamo attualmente valutando la situazione con il Chelsea FC”, ha detto un portavoce della casa automobilistica sudcoreana.

In una dichiarazione in risposta alle sanzioni, il Chelsea ha dichiarato che avrebbe discusso con il governo sulla modifica della licenza, qualcosa che, secondo loro, consentirebbe loro di operare più normalmente, ma potrebbe anche aprire le porte a una vendita: “Rispetteremo il nostro incontri a squadre maschili e femminili [Thursday] contro Norwich e West Ham, rispettivamente, e intendono avviare discussioni con il governo del Regno Unito in merito alla portata della licenza”, ha affermato Chelsea.

“Ciò includerà la richiesta di autorizzazione per la modifica della licenza al fine di consentire al club di operare nel modo più normale possibile. Cercheremo anche indicazioni dal governo del Regno Unito sull’impatto di queste misure sulla Chelsea Foundation e sul suo importante lavoro in le nostre comunità”.

Nel frattempo, il Chelsea non potrà vendere i biglietti per le proprie partite, il che significa che solo gli abbonati potranno partecipare e non sarà in grado di registrare nuovi acquisti o prolungare i contratti dei giocatori attuali. La loro impossibilità di vendere i biglietti da ora fino alla fine del periodo di licenza significa che se superano il Lille negli ottavi di finale di Champions League potrebbero essere obbligati a giocare i quarti di finale fuori casa.

I Blues vedranno anche i loro costi di viaggio limitati a poco più di $ 26.000 (£ 20.000) a partita, un mal di testa logistico potenzialmente significativo per i loro impegni in Champions League, mentre i costi di gestione e ristorazione per le partite sono limitati a circa $ 650.000 (£ 500.000) a partita.

La licenza “Regolamenti Russia” prevede anche il pagamento delle commissioni in sospeso relative agli accordi di prestito e trasferimento stipulati entro giovedì (10 marzo). In pratica, ciò significa che i club che devono ancora soldi dal Chelsea per accordi passati hanno il diritto di inseguirlo. Il club può ricevere commissioni di trasferimento in sospeso, entrate di trasmissione e commissioni di performance come i premi in denaro della competizione, ma tutti quei fondi saranno messi a disposizione solo per condurre le attività quotidiane.

Questa licenza attualmente scade il 31 maggio, ma “HM Treasury può variare, revocare o sospendere questa licenza in qualsiasi momento”.

Il segretario alla Cultura Nadine Dorries ha dichiarato: “L’attacco di Putin all’Ucraina continua e assistiamo a nuovi livelli di male ogni ora. Oggi il governo ha annunciato ulteriori sanzioni contro le persone legate al governo russo. Questo elenco include Roman Abramovich, il proprietario del Chelsea Football Club.

“La nostra priorità è tenere conto di coloro che hanno permesso al regime di Putin di rendere conto. Le sanzioni di oggi hanno ovviamente un impatto diretto sul Chelsea e sui suoi tifosi. Abbiamo lavorato duramente per garantire che il club e la nazionale non siano danneggiati inutilmente da queste importanti sanzioni. .

“Per garantire che il club possa continuare a competere e operare, stiamo rilasciando una licenza speciale che consentirà di rispettare le partite, di pagare il personale e di assistere alle partite ai possessori di biglietti esistenti, privando al contempo Abramovich di beneficiare della sua proprietà del club “So che questo porta qualche incertezza, ma il governo lavorerà con la lega e i club per continuare a giocare a calcio assicurando che le sanzioni colpiscano quelle previste. I club di calcio sono beni culturali e la base delle nostre comunità. Ci impegniamo a proteggerli. ”

Il Chelsea si recherà a Norwich giovedì sera per una partita di Premier League e tornerà in Champions League la prossima settimana, affrontando il Lille in Francia mercoledì sera nella gara di ritorno degli ottavi di finale (su Paramount+). La prossima partita casalinga contro il Newcastle è domenica, dopodiché giocheranno contro il Brentford il 2 aprile. I Bees non hanno esaurito la loro assegnazione in trasferta: il prossimo lotto di biglietti che sarà in vendita più tardi il 10 marzo non sarà più messo a disposizione — ma si era già impegnato a prenderlo nella sua interezza.

“Alla luce delle ultime notizie relative al Chelsea FC, chiediamo chiarimenti alla Premier League su cosa significhi per la nostra assegnazione di biglietti in trasferta per la partita di Stamford Bridge di sabato 2 aprile”, si legge in una dichiarazione del Brentford. “Prima del 10 marzo ci siamo impegnati contrattualmente a prendere la nostra intera assegnazione di 3.000 biglietti per questa partita e faremo tutto il possibile per garantire che la nostra piena assegnazione sia distribuita ai fan dei Bees”.

